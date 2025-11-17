Société

Météo. Températures en baisse ce lundi 17 novembre, avec des averses sur le Nord

Une vue de Tanger surmontée de nuages qui annoncent la pluie. Ses deux façades maritimes lui apportent un climat subhumide qui se traduit par des températures clémentes même en hiver, mais également des précipitations.     

Une vue de Tanger surmontée de nuages qui annoncent la pluie. Ses deux façades maritimes lui apportent un climat subhumide qui se traduit par des températures clémentes même en hiver, mais également des précipitations.      . chrisbeez / Pixabay

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 17 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/11/2025 à 05h56

- Pluies ou averses orageuses sur la région de Tanger, le Saiss, le Rif, le Moyen Atlas, les plaines nord et le Nord de l’Oriental.

- Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur les régions de l’Atlas, la rive méditerranéenne et les plaines intérieures centres.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas et sur le Nord du Moyen Atlas.

- Rafales de vent localement assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 02/06°C sur l’Atlas, de 07/11°C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux, le Sud-Est, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, de 18/22°C sur le Sud des provinces sahariennes, et de 12/17°C partout ailleurs.

- Températures journalières en baisse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au Nord de Tan-Tan et peu agitée à agitée au Sud de Tan-Tan.

Lire aussi : Climat: à la COP30 de Belém, l'Afrique exige la fin des promesses creuses

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 17 novembre 2025:

Oujda min 11 max 16

Bouarfa min 6 max 18

Al Hoceima min 12 max 19

Tétouan min 12 max 16

Sebta min 15 max 18

Mellilia min 15 max 19

Tanger min 14 max 18

Kénitra min 15 max 20

Rabat min 16 max 20

Casablanca min 15 max 20

El Jadida min 13 max 21

Settat min 12 max 17

Safi min 14 max 21

Khouribga min 9 max 15

Béni Mellal min 11 max 16

Marrakech min 13 max 19

Meknès min 11 max 16

Fès min 11 max 18

Ifrane min 4 max 7

Taounate min 12 max 18

Errachidia min 10 max 21

Ouarzazate min 9 max 19

Agadir min 16 max 21

Essaouira min 13 max 21

Laâyoune min 15 max 21

Es-Semara min 16 max 26

Dakhla min 15 max 26

Aousserd min 18 max 33

Lagouira min 18 max 30

Midelt min 6 max 12

A la COP30, Lula appelle à accélérer la sortie des énergies fossiles

Sommet sur le climat au Brésil: entre lucidité et espoir, les dirigeants du monde face à l'échec climatique quelques jours avant la COP30

Assises nationales: des colonies de vacances au service de l'éducation et de l'équité

Océans profonds, une destruction irréversible

Conférence de l'ONU sur les océans: une contribution décisive et une vision royale applaudie à Nice, selon un expert

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l'ONU

Planète: la double peine de la guerre et du changement climatique au Soudan

Planète: comment le bouleversement climatique entretient et alimente les maladies infectieuses

