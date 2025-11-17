Météo. Températures en baisse ce lundi 17 novembre, avec des averses sur le Nord

- Pluies ou averses orageuses sur la région de Tanger, le Saiss, le Rif, le Moyen Atlas, les plaines nord et le Nord de l’Oriental.
- Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur les régions de l’Atlas, la rive méditerranéenne et les plaines intérieures centres.
- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas et sur le Nord du Moyen Atlas.
- Rafales de vent localement assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Températures minimales de l’ordre de 02/06°C sur l’Atlas, de 07/11°C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux, le Sud-Est, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, de 18/22°C sur le Sud des provinces sahariennes, et de 12/17°C partout ailleurs.
- Températures journalières en baisse.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au Nord de Tan-Tan et peu agitée à agitée au Sud de Tan-Tan.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 17 novembre 2025:
– Oujda min 11 max 16
– Bouarfa min 6 max 18
– Al Hoceima min 12 max 19
– Tétouan min 12 max 16
– Sebta min 15 max 18
– Mellilia min 15 max 19
– Tanger min 14 max 18
– Kénitra min 15 max 20
– Rabat min 16 max 20
– Casablanca min 15 max 20
– El Jadida min 13 max 21
– Settat min 12 max 17
– Safi min 14 max 21
– Khouribga min 9 max 15
– Béni Mellal min 11 max 16
– Marrakech min 13 max 19
– Meknès min 11 max 16
– Fès min 11 max 18
– Ifrane min 4 max 7
– Taounate min 12 max 18
– Errachidia min 10 max 21
– Ouarzazate min 9 max 19
– Agadir min 16 max 21
– Essaouira min 13 max 21
– Laâyoune min 15 max 21
– Es-Semara min 16 max 26
– Dakhla min 15 max 26
– Aousserd min 18 max 33
– Lagouira min 18 max 30
– Midelt min 6 max 12