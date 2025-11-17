Météo. Températures en baisse ce lundi 17 novembre, avec des averses sur le Nord

Une vue de Tanger surmontée de nuages qui annoncent la pluie. Ses deux façades maritimes lui apportent un climat subhumide qui se traduit par des températures clémentes même en hiver, mais également des précipitations. . chrisbeez / Pixabay

- Pluies ou averses orageuses sur la région de Tanger, le Saiss, le Rif, le Moyen Atlas, les plaines nord et le Nord de l’Oriental.

- Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur les régions de l’Atlas, la rive méditerranéenne et les plaines intérieures centres.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas et sur le Nord du Moyen Atlas.

- Rafales de vent localement assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 02/06°C sur l’Atlas, de 07/11°C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux, le Sud-Est, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, de 18/22°C sur le Sud des provinces sahariennes, et de 12/17°C partout ailleurs.

- Températures journalières en baisse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au Nord de Tan-Tan et peu agitée à agitée au Sud de Tan-Tan.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 17 novembre 2025:

– Oujda min 11 max 16

– Bouarfa min 6 max 18

– Al Hoceima min 12 max 19

– Tétouan min 12 max 16

– Sebta min 15 max 18

– Mellilia min 15 max 19

– Tanger min 14 max 18

– Kénitra min 15 max 20

– Rabat min 16 max 20

– Casablanca min 15 max 20

– El Jadida min 13 max 21

– Settat min 12 max 17

– Safi min 14 max 21

– Khouribga min 9 max 15

– Béni Mellal min 11 max 16

– Marrakech min 13 max 19

– Meknès min 11 max 16

– Fès min 11 max 18

– Ifrane min 4 max 7

– Taounate min 12 max 18

– Errachidia min 10 max 21

– Ouarzazate min 9 max 19

– Agadir min 16 max 21

– Essaouira min 13 max 21

– Laâyoune min 15 max 21

– Es-Semara min 16 max 26

– Dakhla min 15 max 26

– Aousserd min 18 max 33

– Lagouira min 18 max 30

– Midelt min 6 max 12