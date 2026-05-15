Société

Météo. Températures en baisse au Nord, en hausse au Sud, avec de la neige sur les sommets du Haut Atlas ce vendredi 15 mai

La marina d'Agadir.

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 15 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/05/2026 à 06h00

Averses locales sur les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest voisines.

– Bruine ou gouttes de pluie éparses sur le Rif, les plaines atlantiques nord et centre et l’Oriental.

– Quelques chutes de neige sur les sommets du Haut Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Rif, le Nord de l’Oriental, l’Atlas, les côtes centre et les provinces du Sud avec chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de 02/09°C sur l’Atlas et le Rif, de 15/20°C sur l’extrême sud des provinces sahariennes et près des côtes et de 10/14°C ailleurs.

– Température diurne en hausse sur le Sud-Est, le Souss et le nord des provinces sahariennes et en baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache et entre Larache et Boujdour, devenant localement agitée à forte le soir entre Jorf et Tan-Tan, et agitée au sud de Boujdour.

Lire aussi : Bienvenus au Jardin de la préhistoire à Bamako

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 15 mai 2026:

Oujda min 13 max 26

Bouarfa min 12 max 16

Al Hoceima min 13 max 22

Tétouan min 13 max 22

Sebta min 16 max 20

Mellilia min 16 max 21

Tanger min 15 max 22

Kénitra min 13 max 22

Rabat min 13 max 21

Casablanca min 13 max 20

El Jadida min 15 max 21

Settat min 11 max 22

Safi min 11 max 21

Khouribga min 10 max 20

Béni Mellal min 10 max 22

Marrakech min 13 max 26

Meknès min 11 max 23

Fès min 12 max 24

Ifrane min 04 max 13

Taounate min 12 max 23

Errachidia min 12 max 21

Ouarzazate min 10 max 22

Agadir min 13 max 25

Essaouira min 11 max 21

Laâyoune min 12 max 25

Smara min 13 max 27

Dakhla min 13 max 23

Aousserd min 15 max 31

Lagouira min 17 max 25

Midelt min 08 max 17.

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/05/2026 à 06h00
#Météo#Météorologie#DGM#températures#Climat

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