Météo. Températures en baisse au Nord, en hausse au Sud, avec de la neige sur les sommets du Haut Atlas ce vendredi 15 mai

Averses locales sur les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest voisines.

– Bruine ou gouttes de pluie éparses sur le Rif, les plaines atlantiques nord et centre et l’Oriental.

– Quelques chutes de neige sur les sommets du Haut Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Rif, le Nord de l’Oriental, l’Atlas, les côtes centre et les provinces du Sud avec chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de 02/09°C sur l’Atlas et le Rif, de 15/20°C sur l’extrême sud des provinces sahariennes et près des côtes et de 10/14°C ailleurs.

– Température diurne en hausse sur le Sud-Est, le Souss et le nord des provinces sahariennes et en baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache et entre Larache et Boujdour, devenant localement agitée à forte le soir entre Jorf et Tan-Tan, et agitée au sud de Boujdour.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 15 mai 2026:

– Oujda min 13 max 26

– Bouarfa min 12 max 16

– Al Hoceima min 13 max 22

– Tétouan min 13 max 22

– Sebta min 16 max 20

– Mellilia min 16 max 21

– Tanger min 15 max 22

– Kénitra min 13 max 22

– Rabat min 13 max 21

– Casablanca min 13 max 20

– El Jadida min 15 max 21

– Settat min 11 max 22

– Safi min 11 max 21

– Khouribga min 10 max 20

– Béni Mellal min 10 max 22

– Marrakech min 13 max 26

– Meknès min 11 max 23

– Fès min 12 max 24

– Ifrane min 04 max 13

– Taounate min 12 max 23

– Errachidia min 12 max 21

– Ouarzazate min 10 max 22

– Agadir min 13 max 25

– Essaouira min 11 max 21

– Laâyoune min 12 max 25

– Smara min 13 max 27

– Dakhla min 13 max 23

– Aousserd min 15 max 31

– Lagouira min 17 max 25

– Midelt min 08 max 17.