Météo. Température en légère hausse sur l’ensemble du pays ce vendredi 31 octobre, avec de la brume matinale sur les plaines et l’Oriental

Nuages bas matinaux et nocturnes, avec formations brumeuses ou bruines locales par endroits sur les plaines atlantiques et l’Oriental.

– Température minimale de l’ordre de 04/09 °C sur l’Atlas, les hauts plateaux orientaux et le Rif, de 17/22 °C sur le sud des provinces sahariennes, et de 10/16 °C partout ailleurs.

– Température du jour en légère hausse sur l’ensemble du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 31 octobre 2025

– Oujda min 13 max 29

– Bouarfa min 12 max 25

– Al Hoceima min 16 max 25

– Tétouan min 16 max 22

– Sebta min 17 max 22

– Mellilia min 17 max 23

– Tanger min 17 max 20

– Kénitra min 17 max 23

– Rabat min 17 max 22

– Casablanca min 17 max 21

– El Jadida min 16 max 23

– Settat min 14 max 26

– Safi min 16 max 25

– Khouribga min 12 max 27

– Béni Mellal min 16 max 27

– Marrakech min 16 max 29

– Meknès min 13 max 24

– Fès min 13 max 25

– Ifrane min 9 max 18

– Taounate min 14 max 26

– Errachidia min 17 max 26

– Ouarzazate min 8 max 26

– Agadir min 17 max 23

– Essaouira min 15 max 22

– Laâyoune min 19 max 31

– Es-Semara min 18 max 29

– Dakhla min 18 max 27

– Aousserd min 22 max 38

– Lagouira min 18 max 31

– Midelt min 8 max 24.