Société

Météo. Température en légère hausse sur l’ensemble du pays ce vendredi 31 octobre, avec de la brume matinale sur les plaines et l’Oriental

Chefchaouen, petite ville des montagnes du Rif, réputée pour ses pittoresques maisons peintes en bleu, qui lui donnent un aspect unique au monde.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 31 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/10/2025 à 06h01

Nuages bas matinaux et nocturnes, avec formations brumeuses ou bruines locales par endroits sur les plaines atlantiques et l’Oriental.

– Température minimale de l’ordre de 04/09 °C sur l’Atlas, les hauts plateaux orientaux et le Rif, de 17/22 °C sur le sud des provinces sahariennes, et de 10/16 °C partout ailleurs.

– Température du jour en légère hausse sur l’ensemble du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Océans profonds, une destruction irréversible

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 31 octobre 2025

Oujda min 13 max 29

Bouarfa min 12 max 25

Al Hoceima min 16 max 25

Tétouan min 16 max 22

Sebta min 17 max 22

Mellilia min 17 max 23

Tanger min 17 max 20

Kénitra min 17 max 23

Rabat min 17 max 22

Casablanca min 17 max 21

El Jadida min 16 max 23

Settat min 14 max 26

Safi min 16 max 25

Khouribga min 12 max 27

Béni Mellal min 16 max 27

Marrakech min 16 max 29

Meknès min 13 max 24

Fès min 13 max 25

Ifrane min 9 max 18

Taounate min 14 max 26

Errachidia min 17 max 26

Ouarzazate min 8 max 26

Agadir min 17 max 23

Essaouira min 15 max 22

Laâyoune min 19 max 31

Es-Semara min 18 max 29

Dakhla min 18 max 27

Aousserd min 22 max 38

Lagouira min 18 max 31

Midelt min 8 max 24.

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/10/2025 à 06h01
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Conférence de l’ONU sur les océans: une contribution décisive et une vision royale applaudie à Nice, selon un expert

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Climat: 200 millions de dollars pour renforcer la résilience du Maroc

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

La Cour internationale de justice va rendre un avis majeur sur le climat

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

Articles les plus lus

1
Coup de tonnerre: l’Assemblée nationale française adopte une résolution dénonçant l’accord franco-algérien de 1968
2
Une fillette de huit ans impliquée: ce que l’on sait du meurtre d’un nourrisson à Tanger
3
Résolution sur le Sahara: le vote reporté à vendredi 31 octobre
4
Sahara: le message subliminal de Massad Boulos à l’adresse d’Alger
5
Voici comment fonctionne le centre de coordination, de recherches et sauvetage des Forces royales air
6
Casablanca: la circulation a repris sur le rond-point Azbane
7
Sahara: le double défi du Maroc face au vote de la résolution 2025
8
Éteignez les lumières, s’il vous plaît
Revues de presse

Voir plus