Météo. Température en hausse sur Royaume ce vendredi 22 mai, avec un vent fort sur le Tangérois

Temps chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud.
– Ondées éparses et risque d’orage local sur les Haut et Moyen Atlas.
– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Anti-Atlas, l’intérieur du Souss et le nord des provinces sahariennes, avec chasse-poussières locales.
– Températures minimales de l’ordre de 19/25°C sur les régions nord et centre, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes et de 14/19°C partout ailleurs.
– Température diurne en baisse sur les côtes nord et centre et en légère hausse ailleurs.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit et le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 22 mai 2026:
– Oujda min 15 max 31
– Bouarfa min 17 max 31
– Al Hoceima min 14 max 25
– Tétouan min 18 max 24
– Sebta min 17 max 23
– Mellilia min 16 max 24
– Tanger min 21 max 31
– Kénitra min 17 max 37
– Rabat min 17 max 33
– Casablanca min 19 max 29
– El Jadida min 16 max 30
– Settat min 23 max 40
– Safi min 16 max 23
– Khouribga min 21 max 38
– Béni Mellal min 22 max 38
– Marrakech min 23 max 41
– Meknès min 20 max 37
– Fès min 18 max 36
– Ifrane min 15 max 27
– Taounate min 22 max 37
– Errachidia min 20 max 34
– Ouarzazate min 19 max 34
– Agadir min 17 max 25
– Essaouira min 16 max 25
– Laâyoune min 17 max 27
– Es-Semara min 18 max 39
– Dakhla min 15 max 24
– Aousserd min 18 max 40
– Lagouira min 16 max 25
– Midelt min 15 max 29.