Météo. Température en hausse sur Royaume ce vendredi 22 mai, avec un vent fort sur le Tangérois

Site archéologique de Volubilis, ancienne ville romaine située à une trentaine de kilomètres au nord de Meknès. Elle abrite les vestiges romains les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ses principaux monuments ont été construits aux IIe et IIIe siècles. Le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.

Temps chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud.

– Ondées éparses et risque d’orage local sur les Haut et Moyen Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Anti-Atlas, l’intérieur du Souss et le nord des provinces sahariennes, avec chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de 19/25°C sur les régions nord et centre, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes et de 14/19°C partout ailleurs.

– Température diurne en baisse sur les côtes nord et centre et en légère hausse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, de jeudi à lundi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 22 mai 2026:

– Oujda min 15 max 31

– Bouarfa min 17 max 31

– Al Hoceima min 14 max 25

– Tétouan min 18 max 24

– Sebta min 17 max 23

– Mellilia min 16 max 24

– Tanger min 21 max 31

– Kénitra min 17 max 37

– Rabat min 17 max 33

– Casablanca min 19 max 29

– El Jadida min 16 max 30

– Settat min 23 max 40

– Safi min 16 max 23

– Khouribga min 21 max 38

– Béni Mellal min 22 max 38

– Marrakech min 23 max 41

– Meknès min 20 max 37

– Fès min 18 max 36

– Ifrane min 15 max 27

– Taounate min 22 max 37

– Errachidia min 20 max 34

– Ouarzazate min 19 max 34

– Agadir min 17 max 25

– Essaouira min 16 max 25

– Laâyoune min 17 max 27

– Es-Semara min 18 max 39

– Dakhla min 15 max 24

– Aousserd min 18 max 40

– Lagouira min 16 max 25

– Midelt min 15 max 29.