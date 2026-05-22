Société

Météo. Température en hausse sur Royaume ce vendredi 22 mai, avec un vent fort sur le Tangérois

Site archéologique de Volubilis, ancienne ville romaine située à une trentaine de kilomètres au nord de Meknès. Elle abrite les vestiges romains les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ses principaux monuments ont été construits aux IIe et IIIe siècles. Le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 22 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/05/2026 à 06h00

Temps chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud.

– Ondées éparses et risque d’orage local sur les Haut et Moyen Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Anti-Atlas, l’intérieur du Souss et le nord des provinces sahariennes, avec chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de 19/25°C sur les régions nord et centre, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes et de 14/19°C partout ailleurs.

– Température diurne en baisse sur les côtes nord et centre et en légère hausse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, de jeudi à lundi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 22 mai 2026:

Oujda min 15 max 31

Bouarfa min 17 max 31

Al Hoceima min 14 max 25

Tétouan min 18 max 24

Sebta min 17 max 23

Mellilia min 16 max 24

Tanger min 21 max 31

Kénitra min 17 max 37

Rabat min 17 max 33

Casablanca min 19 max 29

El Jadida min 16 max 30

Settat min 23 max 40

Safi min 16 max 23

Khouribga min 21 max 38

Béni Mellal min 22 max 38

Marrakech min 23 max 41

Meknès min 20 max 37

Fès min 18 max 36

Ifrane min 15 max 27

Taounate min 22 max 37

Errachidia min 20 max 34

Ouarzazate min 19 max 34

Agadir min 17 max 25

Essaouira min 16 max 25

Laâyoune min 17 max 27

Es-Semara min 18 max 39

Dakhla min 15 max 24

Aousserd min 18 max 40

Lagouira min 16 max 25

Midelt min 15 max 29.

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/05/2026 à 06h00
#températures#Météo#Météorologie#Climat#DGM

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