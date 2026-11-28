L’anticyclone des Açores continue d’étendre son influence sur la péninsule Ibérique et le nord-ouest de l’Afrique, notamment le Maroc. Cette configuration atmosphérique favorise la stabilité du temps et limite l’arrivée des perturbations susceptibles de générer des précipitations sur le Maroc.

Cette situation devrait se maintenir au cours des prochains jours, avec un ciel généralement dégagé à peu nuageux sur la majeure partie du territoire national. Des nuages bas, accompagnés de formations brumeuses ou de bruines locales, pourraient toutefois se former durant la nuit et en début de matinée, notamment près des côtes atlantiques et méditerranéennes ainsi que dans certaines plaines.

Les températures minimales oscilleront entre -1 et 4°C sur les reliefs de l’Atlas, du Rif et les hauts plateaux orientaux, entre 12 et 19°C dans les régions du Centre et les provinces du Sud, et entre 5 et 11°C dans le reste du Royaume.

Une arrivée de masses d’air froid depuis le 25 novembre

Dans une analyse publiée sur LinkedIn, Afaf Irkmane, prévisionniste à la Direction générale de la météorologie (DGM), explique que le nord du Maroc est soumis, depuis le mercredi 25 novembre, à une arrivée de masses d’air froid dans les basses couches de l’atmosphère. Ce phénomène a entraîné une baisse des températures, ressentie différemment selon les régions.

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Si la couverture nuageuse a, dans un premier temps, atténué le refroidissement nocturne, la persistance de l’anticyclone des Açores et le dégagement du ciel favorisent désormais un phénomène appelé refroidissement radiatif.

En l’absence d’une couverture nuageuse suffisante, le sol perd plus rapidement la chaleur accumulée durant la journée. Ce phénomène s’accentue dans les heures précédant le lever du soleil, favorisant notamment la formation de gelées locales dans les régions montagneuses et sur les hauts plateaux orientaux.

Pourquoi les villes côtières sont-elles moins touchées?

Afaf Irkmane souligne également le rôle régulateur de l’océan. Les eaux océaniques, dont la température varie moins rapidement que celle des surfaces continentales, atténuent le refroidissement de l’air.

À l’inverse, les régions intérieures, moins exposées à cette influence maritime, connaissent des variations thermiques plus importantes. L’altitude, le relief et les particularités géographiques locales expliquent également les écarts de températures observés d’une ville à l’autre.

La baisse des températures ne présage donc pas nécessairement l’arrivée de précipitations. Paradoxalement, la stabilité atmosphérique et le ciel dégagé, conjugués à l’arrivée de masses d’air froid, peuvent accentuer le refroidissement nocturne, alors même que les perturbations pluvieuses restent à distance du Royaume.