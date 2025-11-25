Figuig: les petits secrets d’hier pour apprivoiser un hiver glacial

Forte baisse des températures à Figuig et retour aux recettes traditionnelles pour affronter le froid.

Ces derniers jours, Figuig et la région de l’Oriental traversent une vague de froid particulièrement intense, avec des températures qui descendent parfois jusqu’à zéro. Pour y faire face, les habitants s’appuient sur les savoirs et traditions transmis par leurs ancêtres.

Pour les habitants, la première ligne de défense contre le froid commence à table. «La meilleure façon de résister au froid, c’est d’abord de bien manger», explique Mohamed Quadi, habitant de Figuig.

«Pendant l’hiver, nous mangeons le smen beldi, un beurre clarifié, très connu pour ses bienfaits et largement utilisé ici, il aide énormément le corps à garder sa chaleur face à un tel froid», ajoute-t-il.

Pour compléter cette protection, la nutrition riche et grasse joue un rôle essentiel. Tayeb El Jabri, acteur associatif local, explique: «Le smen est un aliment indispensable pendant l’hiver, on le mange et on l’utilise aussi pour se frictionner le corps afin de rester au chaud».

Il a ajouté: «Même si nos modes de vie ont évolué, nous continuons à consommer des aliments riches en sucres comme le miel et les dattes, qui sont essentiels pendant l’hiver, surtout que nos oasis à Figuig produisent d’excellentes dattes».

Au-delà de l’alimentation, la collecte du bois et l’allumage du feu restent des habitudes profondément enracinées dans les foyers de Figuig, en particulier dans les villages et les zones rurales qui continuent de dépendre du chauffage traditionnel.

Mohamed Quadi nous confie: «On allume le feu de bois chaque jour pour chauffer la maison, il permet de garder toute la demeure chaude, même pendant les nuits les plus froides».

Dans le passé, les maisons étaient chauffées selon la méthode traditionnelle de l’«Ilmssi», qui permettait de diffuser la chaleur dans toutes les pièces tout en éloignant les insectes. Aujourd’hui encore, malgré les changements dans les modes de vie, ces gestes ancestraux sont largement combinés avec des méthodes modernes pour garantir le confort et surtout la chaleur.

Le froid, ici, ne se combat pas seulement à coups de repas roboratifs ou de feu de bois. La région regorge de plantes locales, utilisées depuis des générations pour leurs vertus médicinales et réchauffantes. «Figuig dispose de nombreuses herbes, comme le romarin, l’armoise, le mriout ou le marrube, l’alnus, le thuya ou encore le zaatar, explique Quadi. Elles servent aussi bien à parfumer les plats qu’à préparer des infusions qui stimulent l’organisme et contribuent à prévenir certaines affections liées au froid, comme les baisses de tension.»

Parmi ces plantes figure l’«Allal», une herbe plus rare, qualifiée de miraculeuse par les habitants. Elle ne pousse qu’à Sikkri, dans la commune de Tindrara, et est souvent ajoutée à la harira: elle aide à réchauffer le corps tout en prévenant les inflammations de la gorge.

Entre héritage du passé et chemins du présent, les habitants de Figuig affrontent le froid de l’hiver avec des gestes simples mais redoutablement efficaces, en s’appuyant sur des pratiques qui font partie de leur identité, de leur intimité même, et qui racontent, plus que tout, l’histoire de leur région.