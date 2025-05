Booder retourne «aux sources» en célébrant Bouarfa et Figuig

Du 13 au 15 juin, l’humoriste Booder revient à sa terre natale à l’occasion de l’événement «Retour aux sources», une célébration inédite de la région orientale du Maroc, et plus particulièrement des villes de Bouarfa et Figuig.

Organisé entre le stade municipal et le complexe culturel de Bouarfa, ainsi que sur l’esplanade de Figuig, ce rendez-vous festif mêlera culture, sport et patrimoine, le tout drapé dans un esprit de partage et de convivialité.

Lire aussi : Province de Figuig: les précipitations record remplissent les barrages et ravivent les oasis

Au programme, projection en plein air du film «Le Coup de Tampon» de Rachid El Ouali, avec Booder en tête d’affiche, un match gala de football le samedi 14 juin, réunissant la légende Aziz Bouderbala, des anciens internationaux marocains et une sélection de joueurs de la région (jeunes talents et figures emblématiques du foot rural), et enfin, des visites guidées et immersions culturelles pour découvrir les trésors patrimoniaux de Figuig et Bouarfa.

Entrée gratuite pour tous, dans une ambiance familiale et festive

Natif de Bouarfa, Booder souhaite, à travers cet événement gratuit et accessible à tous, rendre hommage à sa région: une terre de dignité, de chaleur humaine et d’hospitalité. Bouarfa, la discrète, incarne la force tranquille des villes de l’intérieur marocain. Figuig, l’oasis millénaire aux palmeraies luxuriantes et kasbahs de terre ocre, offre un cadre enchanteur pour célébrer les traditions et la mémoire collective.

«Retour aux sources» est, en somme, bien plus qu’un événement: il s’agit bel et bien d’un pont érigé entre les générations, un vibrant hommage à la richesse culturelle, sportive et humaine de l’Oriental marocain.