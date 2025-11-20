Météo. Pluies au Nord prévues ce jeudi 20 novembre, avec des gelées matinales sur l’Atlas et les hauts plateaux

-Pluies éparses sur les plaines atlantiques au Nord d’El Jadida, le Rif, le Nord de l’Oriental et par endroits sur la rive méditerranéenne.
-Formations brumeuses par endroits sur les côtes atlantiques nord et le Nord-Ouest des provinces sud.
-Temps assez froid avec gelée locale en matinée sur l’Atlas et les Hauts plateaux orientaux.
-Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental et par endroits sur la rive méditerranéenne.
-Température minimale de l’ordre de -04/02 °C sur le Haut Atlas, de 02/08 °C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux et le reste des reliefs de l’Atlas, de 12/16 °C sur les Provinces sud, et de 08/11°C partout ailleurs.
-Température du jour en légère hausse sur l’Est du pays.
-Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 20 novembre 2025:
– Oujda min 7 max 17
– Bouarfa min 4 max 16
– Al Hoceima min 12 max 18
– Tétouan min 10 max 17
– Sebta min 14 max 18
– Mellilia min 14 max 19
– Tanger min 12 max 17
– Kénitra min 12 max 19
– Rabat min 11 max 18
– Casablanca min 11 max 18
– El Jadida min 12 max 19
– Settat min 9 max 18
– Safi min 12 max 21
– Khouribga min 8 max 16
– Béni Mellal min 8 max 16
– Marrakech min 8 max 20
– Meknès min 6 max 16
– Fès min 6 max 16
– Ifrane min 2 max 8
– Taounate min 6 max 17
– Errachidia min 6 max 17
– Ouarzazate min 6 max 19
– Agadir min 12 max 22
– Essaouira min 13 max 21
– Laâyoune min 12 max 24
– Es-Semara min 12 max 25
– Dakhla min 16 max 22
– Aousserd min 14 max 26
– Lagouira min 16 max 27
– Midelt min 3 max 13