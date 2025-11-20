Société

Météo. Pluies au Nord prévues ce jeudi 20 novembre, avec des gelées matinales sur l’Atlas et les hauts plateaux

Un homme passe à vélo devant des palmiers morts dans l'oasis marocaine de Skoura, le 27 janvier 2020.

Un homme passe à vélo devant des palmiers morts dans l'oasis marocaine de Skoura, le 27 janvier 2020. . AFP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 20 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/11/2025 à 05h50

-Pluies éparses sur les plaines atlantiques au Nord d’El Jadida, le Rif, le Nord de l’Oriental et par endroits sur la rive méditerranéenne.

-Formations brumeuses par endroits sur les côtes atlantiques nord et le Nord-Ouest des provinces sud.

-Temps assez froid avec gelée locale en matinée sur l’Atlas et les Hauts plateaux orientaux.

-Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental et par endroits sur la rive méditerranéenne.

-Température minimale de l’ordre de -04/02 °C sur le Haut Atlas, de 02/08 °C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux et le reste des reliefs de l’Atlas, de 12/16 °C sur les Provinces sud, et de 08/11°C partout ailleurs.

-Température du jour en légère hausse sur l’Est du pays.

-Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Climat: à la COP30 de Belém, l’Afrique exige la fin des promesses creuses

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 20 novembre 2025:

Oujda min 7 max 17

Bouarfa min 4 max 16

Al Hoceima min 12 max 18

Tétouan min 10 max 17

Sebta min 14 max 18

Mellilia min 14 max 19

Tanger min 12 max 17

Kénitra min 12 max 19

Rabat min 11 max 18

Casablanca min 11 max 18

El Jadida min 12 max 19

Settat min 9 max 18

Safi min 12 max 21

Khouribga min 8 max 16

Béni Mellal min 8 max 16

Marrakech min 8 max 20

Meknès min 6 max 16

Fès min 6 max 16

Ifrane min 2 max 8

Taounate min 6 max 17

Errachidia min 6 max 17

Ouarzazate min 6 max 19

Agadir min 12 max 22

Essaouira min 13 max 21

Laâyoune min 12 max 24

Es-Semara min 12 max 25

Dakhla min 16 max 22

Aousserd min 14 max 26

Lagouira min 16 max 27

Midelt min 3 max 13

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/11/2025 à 05h50
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

A la COP30, Lula appelle à accélérer la sortie des énergies fossiles

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Sommet sur le climat au Brésil: entre lucidité et espoir, les dirigeants du monde face à l’échec climatique quelques jours avant la COP30

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Assises nationales: des colonies de vacances au service de l’éducation et de l’équité

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Océans profonds, une destruction irréversible

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Conférence de l’ONU sur les océans: une contribution décisive et une vision royale applaudie à Nice, selon un expert

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: la double peine de la guerre et du changement climatique au Soudan

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: comment le bouleversement climatique entretient et alimente les maladies infectieuses

Articles les plus lus

1
Ce musée de la photographie qui n’a jamais ouvert ses portes à Casablanca
2
Sahara: la diplomatie algérienne propose sa «médiation» ou le dernier coup de bluff de Tebboune & Co
3
Soupçons de monopole: la location des bacs de stockage de la Samir relance le débat sur la gestion des actifs
4
Faut-il évacuer Casablanca?
5
Après la libération de Boualem Sansal, la question des frontières de l’Algérie est désormais posée
6
Alger a refusé de réactiver le Gazoduc Maghreb-Europe malgré plusieurs tentatives européennes
7
Plan d’autonomie: le Maroc accélère et impose son tempo
8
Le Maroc commande dix hélicoptères Airbus H225M pour remplacer les Puma des Forces royales air
Revues de presse

Voir plus