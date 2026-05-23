Météo. Orages localisés, vents soutenus ce samedi 23 mai, avec une légère baisse des températures dans plusieurs régions

La plage Sfiha, à quelques encablures de la ville d'Al Hoceima.

- Nuages instables par endroits sur le Moyen Atlas, Oulmès, le Gharb, le Saiss et le Rif avec ondées et orages épars.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut Atlas et l’extrême sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas fréquents la matinée et la nuit sur les côtes atlantiques et la Méditerranée avec des formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, les provinces sahariennes et le Moyen Atlas et localement sur les plaines intérieures et l’Oriental, avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 19/25°c sur les régions Nord et Centre, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes et de 14/19°c partout ailleurs.

- Températures maximales en hausse sur les provinces sahariennes et en légère baisse ou peu variable ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 23 mai 2026:

– Oujda min 16 max 32

– Bouarfa min 18 max 31

– Al Hoceima min 14 max 23

– Tétouan min 17 max 23

– Sebta min 17 max 21

– Mellilia min 16 max 22

– Tanger min 17 max 27

– Kénitra min 21 max 37

– Rabat min 19 max 30

– Casablanca min 21 max 31

– El Jadida min 17 max 30

– Settat min 23 max 41

– Safi min 19 max 29

– Khouribga min 22 max 37

– Béni Mellal min 22 max 38

– Marrakech min 23 max 41

– Meknès min 22 max 40

– Fès min 22 max 40

– Ifrane min 14 max 26

– Taounate min 24 max 38

– Errachidia min 20 max 34

– Ouarzazate min 19 max 34

– Agadir min 15 max 22

– Essaouira min 14 max 26

– Laâyoune min 17 max 34

– Es-Semara min 18 max 39

– Dakhla min 17 max 23

– Aousserd min 23 max 43

– Lagouira min 17 max 27

– Midelt min 17 max 30.