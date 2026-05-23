Société

Météo. Orages localisés, vents soutenus ce samedi 23 mai, avec une légère baisse des températures dans plusieurs régions

La plage Sfiha, à quelques encablures de la ville d'Al Hoceima.

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 23 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/05/2026 à 05h54

- Nuages instables par endroits sur le Moyen Atlas, Oulmès, le Gharb, le Saiss et le Rif avec ondées et orages épars.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut Atlas et l’extrême sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas fréquents la matinée et la nuit sur les côtes atlantiques et la Méditerranée avec des formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, les provinces sahariennes et le Moyen Atlas et localement sur les plaines intérieures et l’Oriental, avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 19/25°c sur les régions Nord et Centre, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes et de 14/19°c partout ailleurs.

- Températures maximales en hausse sur les provinces sahariennes et en légère baisse ou peu variable ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, de jeudi à lundi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 23 mai 2026:

Oujda min 16 max 32

Bouarfa min 18 max 31

Al Hoceima min 14 max 23

Tétouan min 17 max 23

Sebta min 17 max 21

Mellilia min 16 max 22

Tanger min 17 max 27

Kénitra min 21 max 37

Rabat min 19 max 30

Casablanca min 21 max 31

El Jadida min 17 max 30

Settat min 23 max 41

Safi min 19 max 29

Khouribga min 22 max 37

Béni Mellal min 22 max 38

Marrakech min 23 max 41

Meknès min 22 max 40

Fès min 22 max 40

Ifrane min 14 max 26

Taounate min 24 max 38

Errachidia min 20 max 34

Ouarzazate min 19 max 34

Agadir min 15 max 22

Essaouira min 14 max 26

Laâyoune min 17 max 34

Es-Semara min 18 max 39

Dakhla min 17 max 23

Aousserd min 23 max 43

Lagouira min 17 max 27

Midelt min 17 max 30.

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/05/2026 à 05h54
#températures#Météo#Météorologie#Climat#DGM

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