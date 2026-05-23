Météo. Orages localisés, vents soutenus ce samedi 23 mai, avec une légère baisse des températures dans plusieurs régions

- Nuages instables par endroits sur le Moyen Atlas, Oulmès, le Gharb, le Saiss et le Rif avec ondées et orages épars.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut Atlas et l’extrême sud des provinces sahariennes.
- Nuages bas fréquents la matinée et la nuit sur les côtes atlantiques et la Méditerranée avec des formations brumeuses ou bruine par endroits.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, les provinces sahariennes et le Moyen Atlas et localement sur les plaines intérieures et l’Oriental, avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 19/25°c sur les régions Nord et Centre, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes et de 14/19°c partout ailleurs.
- Températures maximales en hausse sur les provinces sahariennes et en légère baisse ou peu variable ailleurs.
Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, de jeudi à lundi, dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 23 mai 2026:
– Oujda min 16 max 32
– Bouarfa min 18 max 31
– Al Hoceima min 14 max 23
– Tétouan min 17 max 23
– Sebta min 17 max 21
– Mellilia min 16 max 22
– Tanger min 17 max 27
– Kénitra min 21 max 37
– Rabat min 19 max 30
– Casablanca min 21 max 31
– El Jadida min 17 max 30
– Settat min 23 max 41
– Safi min 19 max 29
– Khouribga min 22 max 37
– Béni Mellal min 22 max 38
– Marrakech min 23 max 41
– Meknès min 22 max 40
– Fès min 22 max 40
– Ifrane min 14 max 26
– Taounate min 24 max 38
– Errachidia min 20 max 34
– Ouarzazate min 19 max 34
– Agadir min 15 max 22
– Essaouira min 14 max 26
– Laâyoune min 17 max 34
– Es-Semara min 18 max 39
– Dakhla min 17 max 23
– Aousserd min 23 max 43
– Lagouira min 17 max 27
– Midelt min 17 max 30.