Météo. Mercure en légère hausse sur le Tangérois et les plaines atlantiques ce vendredi 18 septembre, avec des averses orageuses attendues sur le Haut Atlas et le sud de l’Oriental

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec bruine ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques nord, la vallée de la Moulouya, la rive méditerranéenne et les côtes sud, la matinée et la nuit.

– Ondées ou averses orageuses sur le Haut Atlas, le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, les côtes centre et sud.

– Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/26°C sur le Sud-Est et l’extrême sud et de 15/20°C partout ailleurs.

– Température en légère hausse sur le Tangérois, les plaines atlantiques nord et centre et le Sud-Est.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 18 septembre 2026:

– Oujda min 17 max 30

– Bouarfa min 16 max 29

– Al Hoceïma min 18 max 25

– Tétouan min 17 max 26

– Sebta min 20 max 23

– Mellilia min 20 max 26

– Tanger min 19 max 29

– Kénitra min 16 max 28

– Rabat min 17 max 26

– Casablanca min 16 max 24

– El Jadida min 16 max 25

– Settat min 15 max 31

– Safi min 15 max 28

– Khouribga min 15 max 32

– Béni Mellal min 18 max 32

– Marrakech min 18 max 35

– Meknès min 18 max 33

– Fès min 18 max 34

– Ifrane min 13 max 26

– Taounate min 18 max 35

– Errachidia min 20 max 29

– Ouarzazate min 17 max 31

– Agadir min 18 max 24

– Essaouira min 16 max 24

– Laâyoune min 18 max 29

– Es-Semara min 20 max 32

– Dakhla min 18 max 26

– Aousserd min 19 max 36

– Lagouira min 21 max 28

– Midelt min 14 max 27.