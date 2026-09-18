Société

Météo. Mercure en légère hausse sur le Tangérois et les plaines atlantiques ce vendredi 18 septembre, avec des averses orageuses attendues sur le Haut Atlas et le sud de l’Oriental

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 18 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/09/2026 à 05h58

Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec bruine ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques nord, la vallée de la Moulouya, la rive méditerranéenne et les côtes sud, la matinée et la nuit.

– Ondées ou averses orageuses sur le Haut Atlas, le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, les côtes centre et sud.

– Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/26°C sur le Sud-Est et l’extrême sud et de 15/20°C partout ailleurs.

– Température en légère hausse sur le Tangérois, les plaines atlantiques nord et centre et le Sud-Est.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 18 septembre 2026:

Oujda min 17 max 30

Bouarfa min 16 max 29

Al Hoceïma min 18 max 25

Tétouan min 17 max 26

Sebta min 20 max 23

Mellilia min 20 max 26

Tanger min 19 max 29

Kénitra min 16 max 28

Rabat min 17 max 26

Casablanca min 16 max 24

El Jadida min 16 max 25

Settat min 15 max 31

Safi min 15 max 28

Khouribga min 15 max 32

Béni Mellal min 18 max 32

Marrakech min 18 max 35

Meknès min 18 max 33

Fès min 18 max 34

Ifrane min 13 max 26

Taounate min 18 max 35

Errachidia min 20 max 29

Ouarzazate min 17 max 31

Agadir min 18 max 24

Essaouira min 16 max 24

Laâyoune min 18 max 29

Es-Semara min 20 max 32

Dakhla min 18 max 26

Aousserd min 19 max 36

Lagouira min 21 max 28

Midelt min 14 max 27.

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/09/2026 à 05h58
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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