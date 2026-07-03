Météo. Mercure en légère baisse sur le Tangérois et l’extrême sud et en hausse ailleurs ce vendredi 3 juillet

Temps chaud sur l’Est et le sud des provinces sahariennes, le Sud-Est, les plaines nord et centre, le Saïss, Oulmès et l’intérieur du Souss.
– Nuages instables avec ondées et orages épars sur les plaines intérieures centre, le Sud-Est, l’Atlas et l’est des provinces du Sud.
– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes et les plaines atlantiques ainsi que sur la rive méditerranéenne.
– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, et modérées par endroits sur l’Atlas, la vallée de la Moulouya, le Sud-Est et le Sud.
– Température minimale de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 28/32°C sur le Loukkos, l’intérieur du Gharb, le Souss, les plateaux de phosphates, les plaines de Tadla, Chiadma, l’intérieur du Souss, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces du Sud, et de 19/24°C ailleurs.
– Température en légère baisse sur le Tangérois et l’extrême sud et en hausse ailleurs.
– Mer belle sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 3 juillet 2026:
– Oujda min 21 max 36
– Bouarfa min 22 max 37
– Al Hoceima min 21 max 28
– Tétouan min 22 max 28
– Sebta min 23 max 26
– Mellilia min 24 max 28
– Tanger min 24 max 31
– Kénitra min 30 max 44
– Rabat min 22 max 34
– Casablanca min 23 max 29
– El Jadida min 19 max 33
– Settat min 25 max 44
– Safi min 19 max 34
– Khouribga min 25 max 43
– Béni Mellal min 30 max 43
– Marrakech min 28 max 46
– Meknès min 26 max 44
– Fès min 27 max 43
– Ifrane min 21 max 34
– Taounate min 29 max 42
– Errachidia min 26 max 39
– Ouarzazate min 21 max 39
– Agadir min 18 max 24
– Essaouira min 16 max 27
– Laâyoune min 18 max 29
– Es-Semara min 24 max 43
– Dakhla min 18 max 24
– Aousserd min 19 max 42
– Lagouira min 19 max 24
– Midelt min 19 max 36.