Météo. Mercure en légère baisse sur le Tangérois et l’extrême sud et en hausse ailleurs ce vendredi 3 juillet

Site archéologique de Volubilis, ancienne ville romaine située à une trentaine de kilomètres au nord de Meknès. Elle abrite les vestiges romains les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ses principaux monuments ont été construits aux IIe et IIIe siècles. Le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.

Temps chaud sur l’Est et le sud des provinces sahariennes, le Sud-Est, les plaines nord et centre, le Saïss, Oulmès et l’intérieur du Souss.

– Nuages instables avec ondées et orages épars sur les plaines intérieures centre, le Sud-Est, l’Atlas et l’est des provinces du Sud.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes et les plaines atlantiques ainsi que sur la rive méditerranéenne.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, et modérées par endroits sur l’Atlas, la vallée de la Moulouya, le Sud-Est et le Sud.

– Température minimale de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 28/32°C sur le Loukkos, l’intérieur du Gharb, le Souss, les plateaux de phosphates, les plaines de Tadla, Chiadma, l’intérieur du Souss, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces du Sud, et de 19/24°C ailleurs.

– Température en légère baisse sur le Tangérois et l’extrême sud et en hausse ailleurs.

– Mer belle sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 3 juillet 2026:

– Oujda min 21 max 36

– Bouarfa min 22 max 37

– Al Hoceima min 21 max 28

– Tétouan min 22 max 28

– Sebta min 23 max 26

– Mellilia min 24 max 28

– Tanger min 24 max 31

– Kénitra min 30 max 44

– Rabat min 22 max 34

– Casablanca min 23 max 29

– El Jadida min 19 max 33

– Settat min 25 max 44

– Safi min 19 max 34

– Khouribga min 25 max 43

– Béni Mellal min 30 max 43

– Marrakech min 28 max 46

– Meknès min 26 max 44

– Fès min 27 max 43

– Ifrane min 21 max 34

– Taounate min 29 max 42

– Errachidia min 26 max 39

– Ouarzazate min 21 max 39

– Agadir min 18 max 24

– Essaouira min 16 max 27

– Laâyoune min 18 max 29

– Es-Semara min 24 max 43

– Dakhla min 18 max 24

– Aousserd min 19 max 42

– Lagouira min 19 max 24

– Midelt min 19 max 36.