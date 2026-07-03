Société

Météo. Mercure en légère baisse sur le Tangérois et l’extrême sud et en hausse ailleurs ce vendredi 3 juillet

Site archéologique de Volubilis, ancienne ville romaine située à une trentaine de kilomètres au nord de Meknès. Elle abrite les vestiges romains les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ses principaux monuments ont été construits aux IIe et IIIe siècles. Le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 3 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/07/2026 à 06h00

Temps chaud sur l’Est et le sud des provinces sahariennes, le Sud-Est, les plaines nord et centre, le Saïss, Oulmès et l’intérieur du Souss.

– Nuages instables avec ondées et orages épars sur les plaines intérieures centre, le Sud-Est, l’Atlas et l’est des provinces du Sud.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes et les plaines atlantiques ainsi que sur la rive méditerranéenne.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, et modérées par endroits sur l’Atlas, la vallée de la Moulouya, le Sud-Est et le Sud.

– Température minimale de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 28/32°C sur le Loukkos, l’intérieur du Gharb, le Souss, les plateaux de phosphates, les plaines de Tadla, Chiadma, l’intérieur du Souss, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces du Sud, et de 19/24°C ailleurs.

– Température en légère baisse sur le Tangérois et l’extrême sud et en hausse ailleurs.

– Mer belle sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de mercredi à vendredi au Maroc

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 3 juillet 2026:

Oujda min 21 max 36

Bouarfa min 22 max 37

Al Hoceima min 21 max 28

Tétouan min 22 max 28

Sebta min 23 max 26

Mellilia min 24 max 28

Tanger min 24 max 31

Kénitra min 30 max 44

Rabat min 22 max 34

Casablanca min 23 max 29

El Jadida min 19 max 33

Settat min 25 max 44

Safi min 19 max 34

Khouribga min 25 max 43

Béni Mellal min 30 max 43

Marrakech min 28 max 46

Meknès min 26 max 44

Fès min 27 max 43

Ifrane min 21 max 34

Taounate min 29 max 42

Errachidia min 26 max 39

Ouarzazate min 21 max 39

Agadir min 18 max 24

Essaouira min 16 max 27

Laâyoune min 18 max 29

Es-Semara min 24 max 43

Dakhla min 18 max 24

Aousserd min 19 max 42

Lagouira min 19 max 24

Midelt min 19 max 36.

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/07/2026 à 06h00
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#chaleur#températures

LEs contenus liés

International

Climat: l’ONU juge «probable à 80%» un épisode El Niño cet été

International

Climat: la Terre a accumulé une chaleur record en 2025, selon l’ONU

Culture

Paléontologie: découverte au Maroc des plus anciens fossiles d’ankylosaure connus au monde

Culture

«Un géant parmi les siens»: le paléontologue Nour-Eddine Jalil revient sur la découverte d’un reptile marin vieux de 66 millions d’années à Khouribga

International

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Société

Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

Société

Marrakech: la parade «The Herds», une marche artistique pour la planète

Articles les plus lus

1
Nouvelles révélations sur l’Affaire Hichem Aboud: quand le terrorisme d’État d’Alger s’allie au banditisme
2
Feu de forêt à Témara: un Turbo Thrush s’écrase, le pilote perd la vie
3
Un tournant pour le système statistique public marocain: ce que l’on sait du projet du gouvernement
4
La Coupe du monde et l’art algérien de la diversion: quand un hypothétique incident devient une affaire d’État
5
Laâyoune: Philippe Lalliot inaugure une nouvelle Alliance française, symbole du rapprochement franco-marocain
6
OCDE: le Maroc s’impose comme le nouveau leader du tourisme africain
7
Mondial 2026: Royal Air Maroc affrète 12 vols pour Houston pour soutenir les Lions de l’Atlas
8
Mondial 2026: le Maroc renverse les Pays-Bas au terme d’un scénario incroyable et file en huitièmes de finale
Revues de presse

Voir plus