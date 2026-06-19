Météo. Mercure en légère baisse sur le Royaume ce vendredi 19 juin, avec un temps chaud sur les provinces sahariennes

La tour Hassan est une tour emblématique de Rabat, capitale du Maroc, constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. Le sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak.

Temps assez chaud à chaud sur le Sud-Est, l’est et le sud des provinces du Sud, l’Oriental, le Saïss, l’intérieur du Gharb et les plaines de Tadla et Rehamna.

– Ondées et orages par endroits sur le Moyen Atlas et le sud de l’Oriental.

– Temps passagèrement nuageux avec gouttes de pluie sur l’est de la Méditerranée.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines sur les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne et le nord-ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/26°C sur le sud de l’Oriental, le Saïss, le Sud-Est et le sud des provinces sahariennes et de 16/21°C partout ailleurs.

– Températures en hausse sur l’Oriental et les provinces sahariennes et en légère baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée à agitée entre Casablanca et Agadir et entre Dakhla et Lagouira, et peu agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 19 juin 2026:

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– Oujda min 19 max 33

– Bouarfa min 23 max 37

– Al Hoceima min 20 max 26

– Tétouan min 20 max 26

– Sebta min 21 max 24

– Mellilia min 21 max 25

– Tanger min 22 max 31

– Kénitra min 21 max 28

– Rabat min 20 max 27

– Casablanca min 20 max 26

– El Jadida min 20 max 26

– Settat min 18 max 32

– Safi min 19 max 25

– Khouribga min 15 max 33

– Béni Mellal min 18 max 33

– Marrakech min 17 max 34

– Meknès min 17 max 34

– Fès min 18 max 36

– Ifrane min 13 max 30

– Taounate min 23 max 39

– Errachidia min 20 max 39

– Ouarzazate min 20 max 39

– Agadir min 16 max 24

– Essaouira min 19 max 24

– Laâyoune min 17 max 30

– Es-Semara min 18 max 36

– Dakhla min 19 max 24

– Aousserd min 20 max 42

– Lagouira min 17 max 26

– Midelt min 18 max 35.