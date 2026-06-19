Société

Météo. Mercure en légère baisse sur le Royaume ce vendredi 19 juin, avec un temps chaud sur les provinces sahariennes

La tour Hassan est une tour emblématique de Rabat, capitale du Maroc, constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. Le sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak.

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 19 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/06/2026 à 05h59

Temps assez chaud à chaud sur le Sud-Est, l’est et le sud des provinces du Sud, l’Oriental, le Saïss, l’intérieur du Gharb et les plaines de Tadla et Rehamna.

– Ondées et orages par endroits sur le Moyen Atlas et le sud de l’Oriental.

– Temps passagèrement nuageux avec gouttes de pluie sur l’est de la Méditerranée.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines sur les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne et le nord-ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/26°C sur le sud de l’Oriental, le Saïss, le Sud-Est et le sud des provinces sahariennes et de 16/21°C partout ailleurs.

– Températures en hausse sur l’Oriental et les provinces sahariennes et en légère baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée à agitée entre Casablanca et Agadir et entre Dakhla et Lagouira, et peu agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 19 juin 2026:

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Oujda min 19 max 33

Bouarfa min 23 max 37

Al Hoceima min 20 max 26

Tétouan min 20 max 26

Sebta min 21 max 24

Mellilia min 21 max 25

Tanger min 22 max 31

Kénitra min 21 max 28

Rabat min 20 max 27

Casablanca min 20 max 26

El Jadida min 20 max 26

Settat min 18 max 32

Safi min 19 max 25

Khouribga min 15 max 33

Béni Mellal min 18 max 33

Marrakech min 17 max 34

Meknès min 17 max 34

Fès min 18 max 36

Ifrane min 13 max 30

Taounate min 23 max 39

Errachidia min 20 max 39

Ouarzazate min 20 max 39

Agadir min 16 max 24

Essaouira min 19 max 24

Laâyoune min 17 max 30

Es-Semara min 18 max 36

Dakhla min 19 max 24

Aousserd min 20 max 42

Lagouira min 17 max 26

Midelt min 18 max 35.

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/06/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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