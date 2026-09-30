Société

Météo. Mercure en hausse sur le Royaume ce mercredi 30 septembre, avec des ondées sur l’Atlas

Météo. La tour Hassan est une tour emblématique de Rabat, capitale du Maroc, constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. Le sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 30 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/09/2026 à 06h58

Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Souss et le Sud-Est, et chaud sur les provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les côtes et les plaines atlantiques ainsi que sur la Méditerranée, la matinée et la nuit.

– Ciel peu à passagèrement nuageux avec ondées sur les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental et le Rif.

– Rafales de vent modérées sur les provinces sahariennes, avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/30°C sur les provinces sahariennes, et de 16/22°C partout ailleurs.

– Température en légère baisse sur les côtes, et en hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Pluies, averses, temps chaud... ce que nous réserve la météo cette semaine

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 30 septembre 2026:

Oujda min 17 max 32

Bouarfa min 18 max 29

Al Hoceïma min 20 max 26

Tétouan min 21 max 27

Sebta min 20 max 22

Mellilia min 20 max 25

Tanger min 20 max 29

Kénitra min 20 max 30

Rabat min 20 max 27

Casablanca min 20 max 28

El Jadida min 19 max 27

Settat min 17 max 32

Safi min 18 max 29

Khouribga min 19 max 33

Béni Mellal min 20 max 33

Marrakech min 19 max 32

Meknès min 20 max 33

Fès min 19 max 33

Ifrane min 12 max 24

Taounate min 22 max 32

Errachidia min 20 max 31

Ouarzazate min 17 max 32

Agadir min 19 max 29

Essaouira min 18 max 26

Laâyoune min 20 max 34

Es-Semara min 24 max 40

Dakhla min 20 max 28

Aousserd min 25 max 41

Lagouira min 21 max 29

Midelt min 13 max 26.

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/09/2026 à 06h58
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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