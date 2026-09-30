Météo. Mercure en hausse sur le Royaume ce mercredi 30 septembre, avec des ondées sur l’Atlas

Météo. La tour Hassan est une tour emblématique de Rabat, capitale du Maroc, constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. Le sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak.

Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Souss et le Sud-Est, et chaud sur les provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les côtes et les plaines atlantiques ainsi que sur la Méditerranée, la matinée et la nuit.

– Ciel peu à passagèrement nuageux avec ondées sur les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental et le Rif.

– Rafales de vent modérées sur les provinces sahariennes, avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/30°C sur les provinces sahariennes, et de 16/22°C partout ailleurs.

– Température en légère baisse sur les côtes, et en hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 30 septembre 2026:

– Oujda min 17 max 32

– Bouarfa min 18 max 29

– Al Hoceïma min 20 max 26

– Tétouan min 21 max 27

– Sebta min 20 max 22

– Mellilia min 20 max 25

– Tanger min 20 max 29

– Kénitra min 20 max 30

– Rabat min 20 max 27

– Casablanca min 20 max 28

– El Jadida min 19 max 27

– Settat min 17 max 32

– Safi min 18 max 29

– Khouribga min 19 max 33

– Béni Mellal min 20 max 33

– Marrakech min 19 max 32

– Meknès min 20 max 33

– Fès min 19 max 33

– Ifrane min 12 max 24

– Taounate min 22 max 32

– Errachidia min 20 max 31

– Ouarzazate min 17 max 32

– Agadir min 19 max 29

– Essaouira min 18 max 26

– Laâyoune min 20 max 34

– Es-Semara min 24 max 40

– Dakhla min 20 max 28

– Aousserd min 25 max 41

– Lagouira min 21 max 29

– Midelt min 13 max 26.