Météo. Mercure en hausse sur le Royaume ce mercredi 30 septembre, avec des ondées sur l’Atlas

Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Souss et le Sud-Est, et chaud sur les provinces sahariennes.
– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les côtes et les plaines atlantiques ainsi que sur la Méditerranée, la matinée et la nuit.
– Ciel peu à passagèrement nuageux avec ondées sur les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental et le Rif.
– Rafales de vent modérées sur les provinces sahariennes, avec chasse-poussières locales.
– Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/30°C sur les provinces sahariennes, et de 16/22°C partout ailleurs.
– Température en légère baisse sur les côtes, et en hausse ailleurs.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 30 septembre 2026:
– Oujda min 17 max 32
– Bouarfa min 18 max 29
– Al Hoceïma min 20 max 26
– Tétouan min 21 max 27
– Sebta min 20 max 22
– Mellilia min 20 max 25
– Tanger min 20 max 29
– Kénitra min 20 max 30
– Rabat min 20 max 27
– Casablanca min 20 max 28
– El Jadida min 19 max 27
– Settat min 17 max 32
– Safi min 18 max 29
– Khouribga min 19 max 33
– Béni Mellal min 20 max 33
– Marrakech min 19 max 32
– Meknès min 20 max 33
– Fès min 19 max 33
– Ifrane min 12 max 24
– Taounate min 22 max 32
– Errachidia min 20 max 31
– Ouarzazate min 17 max 32
– Agadir min 19 max 29
– Essaouira min 18 max 26
– Laâyoune min 20 max 34
– Es-Semara min 24 max 40
– Dakhla min 20 max 28
– Aousserd min 25 max 41
– Lagouira min 21 max 29
– Midelt min 13 max 26.