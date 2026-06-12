Météo. Mercure en hausse ou peu variable sur le Royaume ce vendredi 12 juin, avec un temps chaud sur les provinces sahariennes

Temps chaud sur le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes et assez chaud sur le Saïss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le sud de l’Oriental et l’intérieur du Souss.
– Nuages bas assez denses sur la rive méditerranéenne et près des côtes atlantiques, avec formations brumeuses ou bruine.
– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Sud-Est, la rive méditerranéenne, l’Oriental et le sud du pays, avec chasse-poussières par endroits.
– Nuages cumuliformes sur l’Oriental avec pluies éparses et orages.
– Température minimale de l’ordre de 11/17°C sur l’Atlas, de 20/25°C sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes et l’intérieur du Gharb, et de 15/20°C partout ailleurs.
– Température en baisse sur le Loukkos, le Gharb et le Saïss et en hausse ou peu variable généralement ailleurs.
– Mer agitée à forte en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée à agitée le long du littoral et localement agitée à forte au nord de Larache.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 12 juin 2026:
– Oujda min 17 max 28
– Bouarfa min 21 max 36
– Al Hoceima min 19 max 24
– Tétouan min 19 max 23
– Sebta min 21 max 24
– Mellilia min 21 max 24
– Tanger min 21 max 28
– Kénitra min 19 max 25
– Rabat min 18 max 23
– Casablanca min 20 max 25
– El Jadida min 19 max 25
– Settat min 17 max 36
– Safi min 17 max 24
– Khouribga min 18 max 36
– Béni Mellal min 18 max 37
– Marrakech min 20 max 37
– Meknès min 18 max 37
– Fès min 17 max 35
– Ifrane min 17 max 29
– Taounate min 24 max 37
– Errachidia min 25 max 39
– Ouarzazate min 19 max 39
– Agadir min 16 max 22
– Essaouira min 16 max 22
– Laâyoune min 17 max 34
– Es-Semara min 20 max 41
– Dakhla min 16 max 24
– Aousserd min 29 max 45
– Lagouira min 19 max 25
– Midelt min 16 max 32.