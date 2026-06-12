Société

Météo. Mercure en hausse ou peu variable sur le Royaume ce vendredi 12 juin, avec un temps chaud sur les provinces sahariennes

Chefchaouen, dans le nord du Royaume, connue comme la «perle bleue» du Maroc, en raison de ses fantastiques maisons et rues bleues.

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 12 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/06/2026 à 05h59

Temps chaud sur le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes et assez chaud sur le Saïss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le sud de l’Oriental et l’intérieur du Souss.

– Nuages bas assez denses sur la rive méditerranéenne et près des côtes atlantiques, avec formations brumeuses ou bruine.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Sud-Est, la rive méditerranéenne, l’Oriental et le sud du pays, avec chasse-poussières par endroits.

– Nuages cumuliformes sur l’Oriental avec pluies éparses et orages.

– Température minimale de l’ordre de 11/17°C sur l’Atlas, de 20/25°C sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes et l’intérieur du Gharb, et de 15/20°C partout ailleurs.

– Température en baisse sur le Loukkos, le Gharb et le Saïss et en hausse ou peu variable généralement ailleurs.

– Mer agitée à forte en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée à agitée le long du littoral et localement agitée à forte au nord de Larache.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses avec rafales de vent, de jeudi à samedi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 12 juin 2026:

Oujda min 17 max 28

Bouarfa min 21 max 36

Al Hoceima min 19 max 24

Tétouan min 19 max 23

Sebta min 21 max 24

Mellilia min 21 max 24

Tanger min 21 max 28

Kénitra min 19 max 25

Rabat min 18 max 23

Casablanca min 20 max 25

El Jadida min 19 max 25

Settat min 17 max 36

Safi min 17 max 24

Khouribga min 18 max 36

Béni Mellal min 18 max 37

Marrakech min 20 max 37

Meknès min 18 max 37

Fès min 17 max 35

Ifrane min 17 max 29

Taounate min 24 max 37

Errachidia min 25 max 39

Ouarzazate min 19 max 39

Agadir min 16 max 22

Essaouira min 16 max 22

Laâyoune min 17 max 34

Es-Semara min 20 max 41

Dakhla min 16 max 24

Aousserd min 29 max 45

Lagouira min 19 max 25

Midelt min 16 max 32.

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/06/2026 à 05h59
#DGM#Météorologie#Météo#températures#Climat

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