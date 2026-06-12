Météo. Mercure en hausse ou peu variable sur le Royaume ce vendredi 12 juin, avec un temps chaud sur les provinces sahariennes

Chefchaouen, dans le nord du Royaume, connue comme la «perle bleue» du Maroc, en raison de ses fantastiques maisons et rues bleues.

Temps chaud sur le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes et assez chaud sur le Saïss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le sud de l’Oriental et l’intérieur du Souss.

– Nuages bas assez denses sur la rive méditerranéenne et près des côtes atlantiques, avec formations brumeuses ou bruine.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Sud-Est, la rive méditerranéenne, l’Oriental et le sud du pays, avec chasse-poussières par endroits.

– Nuages cumuliformes sur l’Oriental avec pluies éparses et orages.

– Température minimale de l’ordre de 11/17°C sur l’Atlas, de 20/25°C sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes et l’intérieur du Gharb, et de 15/20°C partout ailleurs.

– Température en baisse sur le Loukkos, le Gharb et le Saïss et en hausse ou peu variable généralement ailleurs.

– Mer agitée à forte en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée à agitée le long du littoral et localement agitée à forte au nord de Larache.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses avec rafales de vent, de jeudi à samedi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 12 juin 2026:

– Oujda min 17 max 28

– Bouarfa min 21 max 36

– Al Hoceima min 19 max 24

– Tétouan min 19 max 23

– Sebta min 21 max 24

– Mellilia min 21 max 24

– Tanger min 21 max 28

– Kénitra min 19 max 25

– Rabat min 18 max 23

– Casablanca min 20 max 25

– El Jadida min 19 max 25

– Settat min 17 max 36

– Safi min 17 max 24

– Khouribga min 18 max 36

– Béni Mellal min 18 max 37

– Marrakech min 20 max 37

– Meknès min 18 max 37

– Fès min 17 max 35

– Ifrane min 17 max 29

– Taounate min 24 max 37

– Errachidia min 25 max 39

– Ouarzazate min 19 max 39

– Agadir min 16 max 22

– Essaouira min 16 max 22

– Laâyoune min 17 max 34

– Es-Semara min 20 max 41

– Dakhla min 16 max 24

– Aousserd min 29 max 45

– Lagouira min 19 max 25

– Midelt min 16 max 32.