Société

Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses avec rafales de vent, de jeudi à samedi, dans plusieurs provinces

À Marrakech.

Une vague de chaleur et des averses orageuses avec de fortes rafales de vent et de la grêle par endroits toucheront, de jeudi à samedi, plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/06/2026 à 11h49

Les provinces d’Errachidia, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab subiront, durant cette période, une vague de chaleur avec des températures comprises entre 41 et 44 °C, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Selon la même source, des averses orageuses (20-25 mm) avec rafales de vent et grêle par endroits seront enregistrées, jeudi de 14H00 à 23H00 dans les provinces de Boulemane, Jerada et Figuig.

Par ailleurs, les provinces de Tanger-Assilah et Fahs-Anjra connaîtront de fortes rafales de vent (75/80 km/h) de jeudi (11H00) à vendredi (23H00), conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/06/2026 à 11h49
#Alerte météo#DGM#Vague de chaleur#averses orageuses

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