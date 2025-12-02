Culture

Découverte au Maroc: une fourmi inédite émerge des montagnes de l’Anti-Atlas

Une fourmi de l'espèce des Temnothorax.

Une nouvelle espèce de fourmi, Temnothorax lailae, vient d’être identifiée au Maroc, dans la région de Chtouka Aït Baha, par le chercheur Ahmed Taheri et une équipe internationale. Cette découverte a été publiée dans une revue scientifique américaine.

Par Qods Chabâa
Le 02/12/2025 à 14h23

Une nouvelle espèce de fourmi vient d’être découverte au Maroc. Officiellement nommée Temnothorax lailae, cette espèce endémique a été identifiée au nord de Tanalt, dans la région de Chtouka Aït Baha, par le chercheur marocain Ahmed Taheri, de l’université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, en collaboration avec une équipe internationale composée de six scientifiques. Les résultats ont été publiés dans la prestigieuse revue américaine Insect Systematics and Diversity.

Pour aboutir à cette identification, les chercheurs se sont appuyés sur une base de données exceptionnelle comprenant 527 individus collectés sur 170 sites à travers tout le bassin méditerranéen. Plus de 24 traits morphométriques ont été mesurés pour chaque spécimen — incluant la tête, le thorax, l’abdomen et la taille — permettant ainsi une révision taxonomique complète du groupe Temnothorax rottenbergii.

En parallèle, l’équipe a utilisé les séquences UCE (Ultra-Conserved Elements), une technologie de génétique évolutive de pointe qui reconstruit avec une grande précision les relations entre espèces proches. Grâce à ces analyses approfondies, plusieurs erreurs taxonomiques accumulées au fil des décennies ont pu être corrigées.

Baptisée en hommage à l’épouse du chercheur, Leïla Ajouaou, T. lailae se distingue par sa couleur sombre, sa petite taille et la fine sculpture de son gastre. Ces caractéristiques sont perceptibles uniquement via une analyse microscopique et morphométrique. Adaptée aux environnements froids et aux hautes altitudes de l’Anti-Atlas, cette espèce n’est pour l’instant connue que dans sa localité d’origine.

Selon Ahmed Taheri, le Maroc s’impose désormais comme le deuxième pôle majeur de diversité des fourmis dans le bassin méditerranéen, juste derrière la Turquie. Elle pourrait même la surpasser avec un investissement scientifique plus soutenu. Avec cette découverte, le Maroc compte désormais sept espèces du groupe Temnothorax rottenbergii, un record continental pour l’Afrique.

