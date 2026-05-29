Météo. Légère baisse du mercure sur le Royaume ce vendredi 29 mai, avec un temps chaud sur le Sud et des orages passagers sur l’Atlas et l’Oriental

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Temps chaud sur le Sud-Est et l’extrême sud des provinces sahariennes et assez chaud sur les plaines intérieures et le Saïss.

– Instabilité orageuse sur les régions de l’Atlas, le sud de l’Oriental et le Sud-Est.

– Formations brumeuses matinales et nocturnes sur la rive méditerranéenne et, par endroits, sur les côtes atlantiques.

– Rafales de vent modérées à assez fortes par endroits sur les provinces sud, l’intérieur du Souss, les régions de l’Atlas et le Sud-Est avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 07/13°C sur l’Atlas, de 21/28°C sur le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes, et de 14/20°C partout ailleurs.

– Températures maximales en légère baisse sur les provinces sud et les plaines intérieures nord et centre, et peu variables ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Laâyoune et agitée au sud, devenant localement agitée à forte le soir entre Dakhla et Lagouira.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 29 mai 2026:

– Oujda min 16 max 33

– Bouarfa min 17 max 32

– Al Hoceima min 16 max 26

– Tétouan min 19 max 25

– Sebta min 17 max 23

– Mellilia min 16 max 22

– Tanger min 17 max 34

– Kénitra min 18 max 27

– Rabat min 18 max 26

– Casablanca min 19 max 23

– El Jadida min 18 max 24

– Settat min 16 max 34

– Safi min 16 max 24

– Khouribga min 17 max 37

– Béni Mellal min 20 max 36

– Marrakech min 18 max 37

– Meknès min 16 max 36

– Fès min 16 max 36

– Ifrane min 14 max 27

– Taounate min 19 max 37

– Errachidia min 22 max 34

– Ouarzazate min 19 max 35

– Agadir min 18 max 24

– Essaouira min 14 max 22

– Laâyoune min 18 max 29

– Es-Semara min 18 max 37

– Dakhla min 17 max 24

– Aousserd min 25 max 42

– Lagouira min 20 max 29

– Midelt min 15 max 30.