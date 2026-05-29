Société

Météo. Légère baisse du mercure sur le Royaume ce vendredi 29 mai, avec un temps chaud sur le Sud et des orages passagers sur l’Atlas et l’Oriental

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 29 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/05/2026 à 05h58

Temps chaud sur le Sud-Est et l’extrême sud des provinces sahariennes et assez chaud sur les plaines intérieures et le Saïss.

– Instabilité orageuse sur les régions de l’Atlas, le sud de l’Oriental et le Sud-Est.

– Formations brumeuses matinales et nocturnes sur la rive méditerranéenne et, par endroits, sur les côtes atlantiques.

– Rafales de vent modérées à assez fortes par endroits sur les provinces sud, l’intérieur du Souss, les régions de l’Atlas et le Sud-Est avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 07/13°C sur l’Atlas, de 21/28°C sur le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes, et de 14/20°C partout ailleurs.

– Températures maximales en légère baisse sur les provinces sud et les plaines intérieures nord et centre, et peu variables ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Laâyoune et agitée au sud, devenant localement agitée à forte le soir entre Dakhla et Lagouira.

Lire aussi : Alerte Météo. Temps chaud et averses orageuses locales de jeudi à vendredi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 29 mai 2026:

Oujda min 16 max 33

Bouarfa min 17 max 32

Al Hoceima min 16 max 26

Tétouan min 19 max 25

Sebta min 17 max 23

Mellilia min 16 max 22

Tanger min 17 max 34

Kénitra min 18 max 27

Rabat min 18 max 26

Casablanca min 19 max 23

El Jadida min 18 max 24

Settat min 16 max 34

Safi min 16 max 24

Khouribga min 17 max 37

Béni Mellal min 20 max 36

Marrakech min 18 max 37

Meknès min 16 max 36

Fès min 16 max 36

Ifrane min 14 max 27

Taounate min 19 max 37

Errachidia min 22 max 34

Ouarzazate min 19 max 35

Agadir min 18 max 24

Essaouira min 14 max 22

Laâyoune min 18 max 29

Es-Semara min 18 max 37

Dakhla min 17 max 24

Aousserd min 25 max 42

Lagouira min 20 max 29

Midelt min 15 max 30.

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/05/2026 à 05h58
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures#chaleur

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