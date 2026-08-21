Météo. Jusqu’à 40°C vendredi 21 août, avec une chaleur persistante dans le Sud et un temps plus doux sur les côtes atlantiques

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Temps chaud sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays.

– Nuages bas matinaux assez denses avec formations brumeuses ou bruine locale sur le Tangérois, les côtes et les plaines atlantiques.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur le Sud-Est, l’extrême sud du pays et le sud de l’Oriental, de 10/15°C sur l’Atlas, le Rif et le nord des provinces du Sud et de 16/20°C ailleurs.

– Température en baisse sur les provinces du Sud, les côtes et les plaines atlantiques nord et en hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 21 août 2026:

– Oujda min 21 max 32

– Bouarfa min 20 max 37

– Al Hoceima min 22 max 28

– Tétouan min 21 max 31

– Sebta min 22 max 25

– Mellilia min 22 max 27

– Tanger min 22 max 26

– Kénitra min 21 max 29

– Rabat min 19 max 28

– Casablanca min 22 max 26

– El Jadida min 20 max 27

– Settat min 17 max 33

– Safi min 19 max 29

– Khouribga min 13 max 31

– Béni Mellal min 18 max 32

– Marrakech min 18 max 35

– Meknès min 18 max 32

– Fès min 17 max 33

– Ifrane min 13 max 27

– Taounate min 20 max 33

– Errachidia min 23 max 38

– Ouarzazate min 18 max 38

– Agadir min 20 max 29

– Essaouira min 20 max 26

– Laâyoune min 22 max 32

– Es-Semara min 21 max 34

– Dakhla min 18 max 28

– Aousserd min 24 max 40

– Lagouira min 23 max 30

– Midelt min 15 max 31.