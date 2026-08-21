Météo. Jusqu’à 40°C vendredi 21 août, avec une chaleur persistante dans le Sud et un temps plus doux sur les côtes atlantiques

Temps chaud sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays.
– Nuages bas matinaux assez denses avec formations brumeuses ou bruine locale sur le Tangérois, les côtes et les plaines atlantiques.
– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.
– Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur le Sud-Est, l’extrême sud du pays et le sud de l’Oriental, de 10/15°C sur l’Atlas, le Rif et le nord des provinces du Sud et de 16/20°C ailleurs.
– Température en baisse sur les provinces du Sud, les côtes et les plaines atlantiques nord et en hausse ailleurs.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 21 août 2026:
– Oujda min 21 max 32
– Bouarfa min 20 max 37
– Al Hoceima min 22 max 28
– Tétouan min 21 max 31
– Sebta min 22 max 25
– Mellilia min 22 max 27
– Tanger min 22 max 26
– Kénitra min 21 max 29
– Rabat min 19 max 28
– Casablanca min 22 max 26
– El Jadida min 20 max 27
– Settat min 17 max 33
– Safi min 19 max 29
– Khouribga min 13 max 31
– Béni Mellal min 18 max 32
– Marrakech min 18 max 35
– Meknès min 18 max 32
– Fès min 17 max 33
– Ifrane min 13 max 27
– Taounate min 20 max 33
– Errachidia min 23 max 38
– Ouarzazate min 18 max 38
– Agadir min 20 max 29
– Essaouira min 20 max 26
– Laâyoune min 22 max 32
– Es-Semara min 21 max 34
– Dakhla min 18 max 28
– Aousserd min 24 max 40
– Lagouira min 23 max 30
– Midelt min 15 max 31.