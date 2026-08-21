Société

Météo. Jusqu’à 40°C vendredi 21 août, avec une chaleur persistante dans le Sud et un temps plus doux sur les côtes atlantiques

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 21 août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/08/2026 à 05h56

Temps chaud sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays.

– Nuages bas matinaux assez denses avec formations brumeuses ou bruine locale sur le Tangérois, les côtes et les plaines atlantiques.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur le Sud-Est, l’extrême sud du pays et le sud de l’Oriental, de 10/15°C sur l’Atlas, le Rif et le nord des provinces du Sud et de 16/20°C ailleurs.

– Température en baisse sur les provinces du Sud, les côtes et les plaines atlantiques nord et en hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Plage de Bouznika: 300 villas et cabanons sommés d’évacuer avant le 15 septembre

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 21 août 2026:

Oujda min 21 max 32

Bouarfa min 20 max 37

Al Hoceima min 22 max 28

Tétouan min 21 max 31

Sebta min 22 max 25

Mellilia min 22 max 27

Tanger min 22 max 26

Kénitra min 21 max 29

Rabat min 19 max 28

Casablanca min 22 max 26

El Jadida min 20 max 27

Settat min 17 max 33

Safi min 19 max 29

Khouribga min 13 max 31

Béni Mellal min 18 max 32

Marrakech min 18 max 35

Meknès min 18 max 32

Fès min 17 max 33

Ifrane min 13 max 27

Taounate min 20 max 33

Errachidia min 23 max 38

Ouarzazate min 18 max 38

Agadir min 20 max 29

Essaouira min 20 max 26

Laâyoune min 22 max 32

Es-Semara min 21 max 34

Dakhla min 18 max 28

Aousserd min 24 max 40

Lagouira min 23 max 30

Midelt min 15 max 31.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/08/2026 à 05h56
#DGM#températures#Climat#Météo#Météorologie

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