Météo. Fortes chaleurs sur le Sud et averses orageuses attendues sur l’Atlas et l’Oriental ce samedi 13 juin

-Temps chaud sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et assez chaud sur le Saiss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud de l’Oriental et l’intérieur du Souss.

-Nuages cumuliformes avec ondées ou averses orageuses et risque de grêle sur les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental, le Sud-est avec débordement possible sur le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et le Nord-est des provinces sahariennes.

-Ondées et orages sur le Rif et la Méditerranée notamment la nuit.-Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les plaines atlantiques et la Méditerranée.

-Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroit.

-Température minimale de l’ordre de 10/16 °C sur l’Atlas, de 24/29 °C sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes et l’intérieur du Gharb et de 15/20 °C partout ailleurs.

-Température en hausse sur la Méditerranée et l’Oriental et en baisse ailleurs.

-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Tanger et Assilah, peu agitée entre Assilah et Laâyoune et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses avec rafales de vent, de jeudi à samedi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 13 juin 2026:

– Oujda min 19 max 28

– Bouarfa min 22 max 38

– Al Hoceima min 18 max 24

– Tétouan min 20 max 24

– Sebta min 20 max 23

– Mellilia min 21 max 24

– Tanger min 21 max 28

– Kénitra min 19 max 26

– Rabat min 19 max 24

– Casablanca min 19 max 23

– El Jadida min 18 max 23

– Settat min 17 max 32

– Safi min 16 max 23

– Khouribga min 20 max 38

– Béni Mellal min 20 max 39

– Marrakech min 20 max 37

– Meknès min 21 max 37

– Fès min 22 max 40

– Ifrane min 16 max 31

– Taounate min 24 max 39

– Errachidia min 25 max 40

– Ouarzazate min 20 max 38

– Agadir min 17 max 23

– Essaouira min 17 max 22

– Laâyoune min 17 max 31

– Es-Semara min 21 max 40

– Dakhla min 18 max 24

– Aousserd min 27 max 42

– Lagouira min 20 max 25

– Midelt min 16 max 29