Société

Météo. Fortes chaleurs sur le Sud et averses orageuses attendues sur l’Atlas et l’Oriental ce samedi 13 juin

Vue d'une palmeraie dans le Sud.

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 13 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/06/2026 à 05h57

-Temps chaud sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et assez chaud sur le Saiss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud de l’Oriental et l’intérieur du Souss.

-Nuages cumuliformes avec ondées ou averses orageuses et risque de grêle sur les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental, le Sud-est avec débordement possible sur le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et le Nord-est des provinces sahariennes.

-Ondées et orages sur le Rif et la Méditerranée notamment la nuit.-Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les plaines atlantiques et la Méditerranée.

-Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroit.

-Température minimale de l’ordre de 10/16 °C sur l’Atlas, de 24/29 °C sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes et l’intérieur du Gharb et de 15/20 °C partout ailleurs.

-Température en hausse sur la Méditerranée et l’Oriental et en baisse ailleurs.

-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Tanger et Assilah, peu agitée entre Assilah et Laâyoune et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses avec rafales de vent, de jeudi à samedi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 13 juin 2026:

Oujda min 19 max 28

Bouarfa min 22 max 38

Al Hoceima min 18 max 24

Tétouan min 20 max 24

Sebta min 20 max 23

Mellilia min 21 max 24

Tanger min 21 max 28

Kénitra min 19 max 26

Rabat min 19 max 24

Casablanca min 19 max 23

El Jadida min 18 max 23

Settat min 17 max 32

Safi min 16 max 23

Khouribga min 20 max 38

Béni Mellal min 20 max 39

Marrakech min 20 max 37

Meknès min 21 max 37

Fès min 22 max 40

Ifrane min 16 max 31

Taounate min 24 max 39

Errachidia min 25 max 40

Ouarzazate min 20 max 38

Agadir min 17 max 23

Essaouira min 17 max 22

Laâyoune min 17 max 31

Es-Semara min 21 max 40

Dakhla min 18 max 24

Aousserd min 27 max 42

Lagouira min 20 max 25

Midelt min 16 max 29

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/06/2026 à 05h57
#DGM#Météorologie#Météo#températures#Climat

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