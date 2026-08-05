Météo. Fortes chaleurs au Sud ce mercredi 5 août, avec risque d’orages sur les reliefs et le Sud-Est

Mosquée et marabout de Moulay Bouzerktoun, près d'Essaouira. . AG Gilmore / FLICKR

- Temps chaud sur le Souss, la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla et Rehamna, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord.

- Averses orageuses avec risque de grêle sur les Haut et Moyen Atlas, le sud de l’Oriental et localement sur le nord des provinces sahariennes.

- Ondées et orages sur l’Anti-Atlas, le Souss et le Sud-Est.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, les côtes centre et les provinces sud, avec des chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 28/32°c sur Chiadma, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sud, de 16/20°c sur l’Atlas, le Rif, les plaines nord et centre et de 22/28°c partout ailleurs.

- Températures maximales en légère hausse sur la Méditerranée et le Sud-Est, et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Casablanca et peu agitée à agitée au sud.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et temps chaud de mardi à jeudi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 5 août 2026:

– Oujda min 20 max 39

– Bouarfa min 23 max 40

– Al Hoceima min 22 max 33

– Tétouan min 23 max 35

– Sebta min 22 max 26

– Mellilia min 24 max 29

– Tanger min 22 max 29

– Kénitra min 21 max 29

– Rabat min 21 max 27

– Casablanca min 22 max 27

– El Jadida min 21 max 26

– Settat min 18 max 34

– Safi min 20 max 31

– Khouribga min 18 max 36

– Béni Mellal min 22 max 42

– Marrakech min 23 max 42

– Meknès min 24 max 36

– Fès min 19 max 37

– Ifrane min 16 max 33

– Taounate min 21 max 38

– Errachidia min 25 max 44

– Ouarzazate min 24 max 41

– Agadir min 20 max 32

– Essaouira min 18 max 28

– Laâyoune min 22 max 37

– Es-Semara min 28 max 46

– Dakhla min 19 max 28

– Aousserd min 36 max 46

– Lagouira min 23 max 27

– Midelt min 22 max 36.