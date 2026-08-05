Météo. Fortes chaleurs au Sud ce mercredi 5 août, avec risque d’orages sur les reliefs et le Sud-Est

- Temps chaud sur le Souss, la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla et Rehamna, le Sud-Est et les provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord.
- Averses orageuses avec risque de grêle sur les Haut et Moyen Atlas, le sud de l’Oriental et localement sur le nord des provinces sahariennes.
- Ondées et orages sur l’Anti-Atlas, le Souss et le Sud-Est.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, les côtes centre et les provinces sud, avec des chasse-poussières locales.
- Températures minimales de l’ordre de 28/32°c sur Chiadma, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sud, de 16/20°c sur l’Atlas, le Rif, les plaines nord et centre et de 22/28°c partout ailleurs.
- Températures maximales en légère hausse sur la Méditerranée et le Sud-Est, et en baisse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Casablanca et peu agitée à agitée au sud.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 5 août 2026:
– Oujda min 20 max 39
– Bouarfa min 23 max 40
– Al Hoceima min 22 max 33
– Tétouan min 23 max 35
– Sebta min 22 max 26
– Mellilia min 24 max 29
– Tanger min 22 max 29
– Kénitra min 21 max 29
– Rabat min 21 max 27
– Casablanca min 22 max 27
– El Jadida min 21 max 26
– Settat min 18 max 34
– Safi min 20 max 31
– Khouribga min 18 max 36
– Béni Mellal min 22 max 42
– Marrakech min 23 max 42
– Meknès min 24 max 36
– Fès min 19 max 37
– Ifrane min 16 max 33
– Taounate min 21 max 38
– Errachidia min 25 max 44
– Ouarzazate min 24 max 41
– Agadir min 20 max 32
– Essaouira min 18 max 28
– Laâyoune min 22 max 37
– Es-Semara min 28 max 46
– Dakhla min 19 max 28
– Aousserd min 36 max 46
– Lagouira min 23 max 27
– Midelt min 22 max 36.