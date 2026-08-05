Société

Météo. Fortes chaleurs au Sud ce mercredi 5 août, avec risque d’orages sur les reliefs et le Sud-Est

Mosquée et marabout de Moulay Bouzerktoun, Maroc.

Mosquée et marabout de Moulay Bouzerktoun, près d'Essaouira. . AG Gilmore / FLICKR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 5 août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/08/2026 à 05h51

- Temps chaud sur le Souss, la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla et Rehamna, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord.

- Averses orageuses avec risque de grêle sur les Haut et Moyen Atlas, le sud de l’Oriental et localement sur le nord des provinces sahariennes.

- Ondées et orages sur l’Anti-Atlas, le Souss et le Sud-Est.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, les côtes centre et les provinces sud, avec des chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 28/32°c sur Chiadma, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sud, de 16/20°c sur l’Atlas, le Rif, les plaines nord et centre et de 22/28°c partout ailleurs.

- Températures maximales en légère hausse sur la Méditerranée et le Sud-Est, et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Casablanca et peu agitée à agitée au sud.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et temps chaud de mardi à jeudi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 5 août 2026:

Oujda min 20 max 39

Bouarfa min 23 max 40

Al Hoceima min 22 max 33

Tétouan min 23 max 35

Sebta min 22 max 26

Mellilia min 24 max 29

Tanger min 22 max 29

Kénitra min 21 max 29

Rabat min 21 max 27

Casablanca min 22 max 27

El Jadida min 21 max 26

Settat min 18 max 34

Safi min 20 max 31

Khouribga min 18 max 36

Béni Mellal min 22 max 42

Marrakech min 23 max 42

Meknès min 24 max 36

Fès min 19 max 37

Ifrane min 16 max 33

Taounate min 21 max 38

Errachidia min 25 max 44

Ouarzazate min 24 max 41

Agadir min 20 max 32

Essaouira min 18 max 28

Laâyoune min 22 max 37

Es-Semara min 28 max 46

Dakhla min 19 max 28

Aousserd min 36 max 46

Lagouira min 23 max 27

Midelt min 22 max 36.

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/08/2026 à 05h51
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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