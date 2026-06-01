Météo. Fortes chaleurs à l’intérieur des terres et ondées orageuses sur l’Atlas ce lundi 1er juin

Météo. La tour Hassan est une tour emblématique de Rabat, capitale du Maroc, constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. Le sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak.

- Temps chaud sur les plaines nord et centre, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas nombreux sur les côtes nord et centre, le littoral méditerranéen et le nord-Ouest des provinces sahariennes avec formations brumeuses ou bruines par endroits.

- Nuages cumuliformes et parfois instables avec quelques ondées et orages isolés sur le Haut Atlas.

- Rafales de vent modérées a assez fortes sur les côtes centre et sud.

- Température minimale de l’ordre de 10/15°c sur les reliefs et près des cotes, de 20/25°c sur le sud-est, l’est et l’extrême sud des provinces sahariennes et de 14/20°c partout ailleurs.

- Températures diurnes évoluant peu.

- Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 1er juin 2026:

– Oujda min 19 max 36

– Bouarfa min 20 max 33

– Al Hoceima min 16 max 27

– Tétouan min 16 max 29

– Sebta min 16 max 26

– Mellilia min 17 max 32

– Tanger min 19 max 32

– Kénitra min 16 max 27

– Rabat min 18 max 25

– Casablanca min 17 max 25

– El Jadida min 18 max 26

– Settat min 18 max 36

– Safi min 16 max 30

– Khouribga min 21 max 36

– Béni Mellal min 22 max 38

– Marrakech min 21 max 41

– Meknès min 17 max 35

– Fès min 17 max 35

– Ifrane min 14 max 28

– Taounate min 21 max 37

– Errachidia min 24 max 36

– Ouarzazate min 19 max 37

– Agadir min 19 max 24

– Essaouira min 17 max 26

– Laâyoune min 19 max 27

– Es-Semara min 18 max 33

– Dakhla min 17 max 24

– Aousserd min 24 max 43

– Lagouira min 18 max 30

– Midelt min 17 max 32