Météo. Fortes chaleurs à l’intérieur des terres et ondées orageuses sur l’Atlas ce lundi 1er juin

- Temps chaud sur les plaines nord et centre, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Nuages bas nombreux sur les côtes nord et centre, le littoral méditerranéen et le nord-Ouest des provinces sahariennes avec formations brumeuses ou bruines par endroits.
- Nuages cumuliformes et parfois instables avec quelques ondées et orages isolés sur le Haut Atlas.
- Rafales de vent modérées a assez fortes sur les côtes centre et sud.
- Température minimale de l’ordre de 10/15°c sur les reliefs et près des cotes, de 20/25°c sur le sud-est, l’est et l’extrême sud des provinces sahariennes et de 14/20°c partout ailleurs.
- Températures diurnes évoluant peu.
- Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 1er juin 2026:
– Oujda min 19 max 36
– Bouarfa min 20 max 33
– Al Hoceima min 16 max 27
– Tétouan min 16 max 29
– Sebta min 16 max 26
– Mellilia min 17 max 32
– Tanger min 19 max 32
– Kénitra min 16 max 27
– Rabat min 18 max 25
– Casablanca min 17 max 25
– El Jadida min 18 max 26
– Settat min 18 max 36
– Safi min 16 max 30
– Khouribga min 21 max 36
– Béni Mellal min 22 max 38
– Marrakech min 21 max 41
– Meknès min 17 max 35
– Fès min 17 max 35
– Ifrane min 14 max 28
– Taounate min 21 max 37
– Errachidia min 24 max 36
– Ouarzazate min 19 max 37
– Agadir min 19 max 24
– Essaouira min 17 max 26
– Laâyoune min 19 max 27
– Es-Semara min 18 max 33
– Dakhla min 17 max 24
– Aousserd min 24 max 43
– Lagouira min 18 max 30
– Midelt min 17 max 32