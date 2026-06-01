Société

Météo. Fortes chaleurs à l’intérieur des terres et ondées orageuses sur l’Atlas ce lundi 1er juin

Météo. La tour Hassan est une tour emblématique de Rabat, capitale du Maroc, constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. Le sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak.

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 1er juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/06/2026 à 05h56

- Temps chaud sur les plaines nord et centre, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas nombreux sur les côtes nord et centre, le littoral méditerranéen et le nord-Ouest des provinces sahariennes avec formations brumeuses ou bruines par endroits.

- Nuages cumuliformes et parfois instables avec quelques ondées et orages isolés sur le Haut Atlas.

- Rafales de vent modérées a assez fortes sur les côtes centre et sud.

- Température minimale de l’ordre de 10/15°c sur les reliefs et près des cotes, de 20/25°c sur le sud-est, l’est et l’extrême sud des provinces sahariennes et de 14/20°c partout ailleurs.

- Températures diurnes évoluant peu.

- Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 1er juin 2026:

Oujda min 19 max 36

Bouarfa min 20 max 33

Al Hoceima min 16 max 27

Tétouan min 16 max 29

Sebta min 16 max 26

Mellilia min 17 max 32

Tanger min 19 max 32

Kénitra min 16 max 27

Rabat min 18 max 25

Casablanca min 17 max 25

El Jadida min 18 max 26

Settat min 18 max 36

Safi min 16 max 30

Khouribga min 21 max 36

Béni Mellal min 22 max 38

Marrakech min 21 max 41

Meknès min 17 max 35

Fès min 17 max 35

Ifrane min 14 max 28

Taounate min 21 max 37

Errachidia min 24 max 36

Ouarzazate min 19 max 37

Agadir min 19 max 24

Essaouira min 17 max 26

Laâyoune min 19 max 27

Es-Semara min 18 max 33

Dakhla min 17 max 24

Aousserd min 24 max 43

Lagouira min 18 max 30

Midelt min 17 max 32

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/06/2026 à 05h56
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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