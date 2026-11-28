Cap Barbas, à 275 km de Dakhla. Selon l’Institut national de recherche halieutique, ces eaux à l'extrême sud du Maroc ont une teneur élevée en phosphates, sans doute due à l'influence des eaux centrales de l'Atlantique Sud, riches en matières minérales. . DR

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques nord, le Souss et le Nord des provinces sahariennes.

- Temps assez froid avec gelée sur les reliefs et les Hauts plateaux orientaux.

- Rafales de vent modérées sur le Nord des provinces sahariennes.

- Température maximale de l’ordre de 15/19°C sur les provinces sahariennes, de 08/10°C sur les plaines Nord et Centre, de 00/04°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et de 10/13°C partout ailleurs.

- Température en légère baisse sur le sud-est et en hausse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du Littoral.

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 28 novembre 2026:

- Oujda min 06 max 22

- Bouarfa min 04 max 13

- Al Hoceima min 07 max 17

- Tétouan min 06 max 17

- Sebta min 15 max 18

- Mellilia min 12 max 19

- Tanger min 08 max 19

- Kénitra min 07 max 19

- Rabat min 06 max 19

- Casablanca min 09 max 20

- El Jadida min 09 max 20

- Settat min 07 max 24

- Safi min 08 max 23

- Khouribga min 10 max 21

- Béni Mellal min 07 max 22

- Marrakech min 10 max 25

- Meknès min 06 max 23

- Fès min 05 max 20

- Ifrane min 01 max 13

- Taounate min 10 max 21

- Errachidia min 09 max 16

- Ouarzazate min 06 max 17

- Agadir min 14 max 26

- Essaouira min 13 max 24

- Laâyoune min 13 max 25

- Es-Semara min 13 max 25

- Dakhla min 17 max 30

- Aousserd min 18 max 31

- Lagouira min 17 max 24

- Midelt min 03 max 17.