- Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques nord, le Souss et le Nord des provinces sahariennes.
- Temps assez froid avec gelée sur les reliefs et les Hauts plateaux orientaux.
- Rafales de vent modérées sur le Nord des provinces sahariennes.
- Température maximale de l’ordre de 15/19°C sur les provinces sahariennes, de 08/10°C sur les plaines Nord et Centre, de 00/04°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et de 10/13°C partout ailleurs.
- Température en légère baisse sur le sud-est et en hausse partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du Littoral.
Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 28 novembre 2026:
- Oujda min 06 max 22
- Bouarfa min 04 max 13
- Al Hoceima min 07 max 17
- Tétouan min 06 max 17
- Sebta min 15 max 18
- Mellilia min 12 max 19
- Tanger min 08 max 19
- Kénitra min 07 max 19
- Rabat min 06 max 19
- Casablanca min 09 max 20
- El Jadida min 09 max 20
- Settat min 07 max 24
- Safi min 08 max 23
- Khouribga min 10 max 21
- Béni Mellal min 07 max 22
- Marrakech min 10 max 25
- Meknès min 06 max 23
- Fès min 05 max 20
- Ifrane min 01 max 13
- Taounate min 10 max 21
- Errachidia min 09 max 16
- Ouarzazate min 06 max 17
- Agadir min 14 max 26
- Essaouira min 13 max 24
- Laâyoune min 13 max 25
- Es-Semara min 13 max 25
- Dakhla min 17 max 30
- Aousserd min 18 max 31
- Lagouira min 17 max 24
- Midelt min 03 max 17.