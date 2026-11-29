Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruine ou formations brumeuses sur la Méditerranée, le Nord de l’Oriental, les plaines et les côtes atlantiques nord et centre et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Temps assez froid sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et sud.

- Température maximale de l’ordre de 12/19°C sur les régions centre et les provinces sahariennes, de -01/04°C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux et de 05/11°C partout ailleurs.

- Température en légère hausse sur le Sud-est et les provinces sahariennes et en légère baisse ou peu variable partout ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 29 novembre 2026 :

- Oujda min 06 max 18

- Bouarfa min 04 max 15

- Al Hoceima min 12 max 17

- Tétouan min 07 max 17

- Sebta min 14 max 18

- Mellilia min 12 max 18

- Tanger min 11 max 19

- Kénitra min 10 max 19

- Rabat min 12 max 18

- Casablanca min 13 max 19

- El Jadida min 12 max 19

- Settat min 10 max 20

- Safi min 12 max 22

- Khouribga min 08 max 18

- Béni Mellal min 09 max 19

- Marrakech min 10 max 22

- Meknès min 07 max 17

- Fès min 09 max 18

- Ifrane min 04 max 11

- Taounate min 08 max 19

- Errachidia min 06 max 18

- Ouarzazate min 06 max 19

- Agadir min 16 max 22

- Essaouira min 15 max 22

- Laâyoune min 14 max 25

- Es-Semara min 12 max 25

- Dakhla min 16 max 25

- Aousserd min 18 max 31

- Lagouira min 19 max 24

- Midelt min 06 max 15.