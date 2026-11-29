Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruine ou formations brumeuses sur la Méditerranée, le Nord de l’Oriental, les plaines et les côtes atlantiques nord et centre et le Nord-ouest des provinces sahariennes.
- Temps assez froid sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et sud.
- Température maximale de l’ordre de 12/19°C sur les régions centre et les provinces sahariennes, de -01/04°C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux et de 05/11°C partout ailleurs.
- Température en légère hausse sur le Sud-est et les provinces sahariennes et en légère baisse ou peu variable partout ailleurs.
- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.
Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 29 novembre 2026 :
- Oujda min 06 max 18
- Bouarfa min 04 max 15
- Al Hoceima min 12 max 17
- Tétouan min 07 max 17
- Sebta min 14 max 18
- Mellilia min 12 max 18
- Tanger min 11 max 19
- Kénitra min 10 max 19
- Rabat min 12 max 18
- Casablanca min 13 max 19
- El Jadida min 12 max 19
- Settat min 10 max 20
- Safi min 12 max 22
- Khouribga min 08 max 18
- Béni Mellal min 09 max 19
- Marrakech min 10 max 22
- Meknès min 07 max 17
- Fès min 09 max 18
- Ifrane min 04 max 11
- Taounate min 08 max 19
- Errachidia min 06 max 18
- Ouarzazate min 06 max 19
- Agadir min 16 max 22
- Essaouira min 15 max 22
- Laâyoune min 14 max 25
- Es-Semara min 12 max 25
- Dakhla min 16 max 25
- Aousserd min 18 max 31
- Lagouira min 19 max 24
- Midelt min 06 max 15.