Météo. Chaleur sur les plaines, orages sur l’Atlas et brume sur les côtes atlantiques ce mardi 26 mai

- Temps chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, l’extrême sud-est et les provinces du Sud.
- Nuages instables avec ondées ou averses orageuses locales sur les Haut et Moyen Atlas, leurs versants est et localement sur le sud de l’Oriental et l’intérieur de Souss.
- Nuages bas matinaux et nocturnes sur la rive méditerranéenne et les côtes entre El Jadida et Laâayoune avec formations brumeuses ou bruine par endroits.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, par endroits sur le Sud, le Sud-Est, l’Oriental, l’Atlas et leurs régions ouest et le Saiss, avec chasse-poussières locales.
- Températures minimales de l’ordre de 6/13°C sur l’Atlas, de 13/18°C sur le Rif, la rive méditerranéenne, l’Oriental et les côtes sud, de 24/31°C sur les plaines nord et centre, le Saiss, le Sud-Est, le Souss, ainsi que l’est et le sud des provinces sahariennes, et de 18/24°C partout ailleurs.
- Températures maximales en baisse sur les côtes centre, en hausse sur les côtes sud et peu variable ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 26 mai 2026:
– Oujda min 13 max 30
– Bouarfa min 18 max 30
– Al Hoceima min 16 max 27
– Tétouan min 18 max 24
– Sebta min 17 max 23
– Mellilia min 18 max 22
– Tanger min 22 max 31
– Kénitra min 23 max 42
– Rabat min 24 max 39
– Casablanca min 21 max 34
– El Jadida min 18 max 33
– Settat min 22 max 40
– Safi min 18 max 38
– Khouribga min 23 max 39
– Béni Mellal min 23 max 39
– Marrakech min 24 max 41
– Meknès min 21 max 37
– Fès min 21 max 36
– Ifrane min 14 max 27
– Taounate min 23 max 36
– Errachidia min 21 max 34
– Ouarzazate min 19 max 35
– Agadir min 16 max 25
– Essaouira min 21 max 32
– Laâyoune min 18 max 37
– Es-Semara min 27 max 43
– Dakhla min 18 max 25
– Aousserd min 28 max 43
– Lagouira min 19 max 27
– Midelt min 15 max 29