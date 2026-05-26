Société

Météo. Chaleur sur les plaines, orages sur l’Atlas et brume sur les côtes atlantiques ce mardi 26 mai

La forteresse de Safi, ville sous domination portugaise de 1488 à 1541, fut contruite par le grand navigateur portugais Vasco de Gama, découvreur des Indes. L'occupation dura 53 ans, puis les Portugais, qui venaient de perdre Agadir, décidèrent d'évacuer Safi.

La forteresse de Safi, ville sous domination portugaise de 1488 à 1541, fut contruite par le grand navigateur portugais Vasco de Gama, découvreur des Indes. L'occupation dura 53 ans, puis les Portugais, qui venaient de perdre Agadir, décidèrent d'évacuer Safi. . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 26 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/05/2026 à 05h57

- Temps chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, l’extrême sud-est et les provinces du Sud.

- Nuages instables avec ondées ou averses orageuses locales sur les Haut et Moyen Atlas, leurs versants est et localement sur le sud de l’Oriental et l’intérieur de Souss.

- Nuages bas matinaux et nocturnes sur la rive méditerranéenne et les côtes entre El Jadida et Laâayoune avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, par endroits sur le Sud, le Sud-Est, l’Oriental, l’Atlas et leurs régions ouest et le Saiss, avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 6/13°C sur l’Atlas, de 13/18°C sur le Rif, la rive méditerranéenne, l’Oriental et les côtes sud, de 24/31°C sur les plaines nord et centre, le Saiss, le Sud-Est, le Souss, ainsi que l’est et le sud des provinces sahariennes, et de 18/24°C partout ailleurs.

- Températures maximales en baisse sur les côtes centre, en hausse sur les côtes sud et peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, de jeudi à lundi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 26 mai 2026:

Oujda min 13 max 30

Bouarfa min 18 max 30

Al Hoceima min 16 max 27

Tétouan min 18 max 24

Sebta min 17 max 23

Mellilia min 18 max 22

Tanger min 22 max 31

Kénitra min 23 max 42

Rabat min 24 max 39

Casablanca min 21 max 34

El Jadida min 18 max 33

Settat min 22 max 40

Safi min 18 max 38

Khouribga min 23 max 39

Béni Mellal min 23 max 39

Marrakech min 24 max 41

Meknès min 21 max 37

Fès min 21 max 36

Ifrane min 14 max 27

Taounate min 23 max 36

Errachidia min 21 max 34

Ouarzazate min 19 max 35

Agadir min 16 max 25

Essaouira min 21 max 32

Laâyoune min 18 max 37

Es-Semara min 27 max 43

Dakhla min 18 max 25

Aousserd min 28 max 43

Lagouira min 19 max 27

Midelt min 15 max 29

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/05/2026 à 05h57
#températures#Météo#Météorologie#Climat#DGM

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