Météo. Chaleur persistante et des températures supérieures à 40°C dans plusieurs régions ce mardi 4 août, avec des orages attendus sur l’Atlas

Temps chaud sur le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.
– Nuages instables avec ondées et orages épars sur l’Atlas et ses versants est, ainsi que sur l’est des provinces sahariennes.
– Nuages bas matinaux avec formations brumeuses locales sur les plateaux de Phosphates.
– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et les provinces du Sud, avec des chasse-poussières locales.
– Température minimale de l’ordre de 29/35°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud, de 16/22°C sur l’Atlas, le Rif, les plaines nord et centre et près des côtes, et de 23/28°C partout ailleurs.
– Température maximale en légère hausse sur l’intérieur des provinces du Sud et le Sud-Est, et en baisse ou peu changeante ailleurs.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée au sud de Safi.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 4 août 2026:
– Oujda min 24 max 32
– Bouarfa min 25 max 40
– Al Hoceima min 22 max 31
– Tétouan min 21 max 32
– Sebta min 23 max 25
– Mellilia min 24 max 28
– Tanger min 22 max 29
– Kénitra min 21 max 30
– Rabat min 21 max 28
– Casablanca min 21 max 26
– El Jadida min 21 max 26
– Settat min 18 max 36
– Safi min 19 max 36
– Khouribga min 20 max 38
– Béni Mellal min 26 max 43
– Marrakech min 25 max 43
– Meknès min 20 max 37
– Fès min 21 max 37
– Ifrane min 21 max 33
– Taounate min 21 max 37
– Errachidia min 27 max 44
– Ouarzazate min 23 max 40
– Agadir min 29 max 40
– Essaouira min 20 max 30
– Laâyoune min 21 max 38
– Es-Semara min 28 max 47
– Dakhla min 30 max 47
– Aousserd min 28 max 47
– Lagouira min 22 max 24
– Midelt min 23 max 35.