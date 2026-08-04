Météo. Chaleur persistante et des températures supérieures à 40°C dans plusieurs régions ce mardi 4 août, avec des orages attendus sur l’Atlas

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

Temps chaud sur le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages instables avec ondées et orages épars sur l’Atlas et ses versants est, ainsi que sur l’est des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux avec formations brumeuses locales sur les plateaux de Phosphates.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et les provinces du Sud, avec des chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 29/35°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud, de 16/22°C sur l’Atlas, le Rif, les plaines nord et centre et près des côtes, et de 23/28°C partout ailleurs.

– Température maximale en légère hausse sur l’intérieur des provinces du Sud et le Sud-Est, et en baisse ou peu changeante ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée au sud de Safi.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 4 août 2026:

– Oujda min 24 max 32

– Bouarfa min 25 max 40

– Al Hoceima min 22 max 31

– Tétouan min 21 max 32

– Sebta min 23 max 25

– Mellilia min 24 max 28

– Tanger min 22 max 29

– Kénitra min 21 max 30

– Rabat min 21 max 28

– Casablanca min 21 max 26

– El Jadida min 21 max 26

– Settat min 18 max 36

– Safi min 19 max 36

– Khouribga min 20 max 38

– Béni Mellal min 26 max 43

– Marrakech min 25 max 43

– Meknès min 20 max 37

– Fès min 21 max 37

– Ifrane min 21 max 33

– Taounate min 21 max 37

– Errachidia min 27 max 44

– Ouarzazate min 23 max 40

– Agadir min 29 max 40

– Essaouira min 20 max 30

– Laâyoune min 21 max 38

– Es-Semara min 28 max 47

– Dakhla min 30 max 47

– Aousserd min 28 max 47

– Lagouira min 22 max 24

– Midelt min 23 max 35.