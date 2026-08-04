Société

Météo. Chaleur persistante et des températures supérieures à 40°C dans plusieurs régions ce mardi 4 août, avec des orages attendus sur l’Atlas

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 4 août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/08/2026 à 06h01

Temps chaud sur le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages instables avec ondées et orages épars sur l’Atlas et ses versants est, ainsi que sur l’est des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux avec formations brumeuses locales sur les plateaux de Phosphates.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et les provinces du Sud, avec des chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 29/35°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud, de 16/22°C sur l’Atlas, le Rif, les plaines nord et centre et près des côtes, et de 23/28°C partout ailleurs.

– Température maximale en légère hausse sur l’intérieur des provinces du Sud et le Sud-Est, et en baisse ou peu changeante ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée au sud de Safi.

Lire aussi : Alerte météo. Nouvelle vague de chaleur de dimanche à mardi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 4 août 2026:

Oujda min 24 max 32

Bouarfa min 25 max 40

Al Hoceima min 22 max 31

Tétouan min 21 max 32

Sebta min 23 max 25

Mellilia min 24 max 28

Tanger min 22 max 29

Kénitra min 21 max 30

Rabat min 21 max 28

Casablanca min 21 max 26

El Jadida min 21 max 26

Settat min 18 max 36

Safi min 19 max 36

Khouribga min 20 max 38

Béni Mellal min 26 max 43

Marrakech min 25 max 43

Meknès min 20 max 37

Fès min 21 max 37

Ifrane min 21 max 33

Taounate min 21 max 37

Errachidia min 27 max 44

Ouarzazate min 23 max 40

Agadir min 29 max 40

Essaouira min 20 max 30

Laâyoune min 21 max 38

Es-Semara min 28 max 47

Dakhla min 30 max 47

Aousserd min 28 max 47

Lagouira min 22 max 24

Midelt min 23 max 35.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/08/2026 à 06h01
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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