Société

Météo. Chaleur persistante au Sud et des averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas, en ce vendredi 5 septembre

La ville d'Ifrane, dans le Haut Atlas.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 5 septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/09/2025 à 05h59

Temps chaud sur l’extrême sud du pays, et assez chaud sur le Sud-Est, l’intérieur de Gharb et de Souss, le Saiss, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et le reste des provinces du Sud.

– Nuages bas assez denses avec brume ou brouillard sur les côtes Centres, la Méditerranée et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Averses orageuses par endroits sur les Haut et Moyen Atlas.

– Nuages instables sur l’Oriental et le Nord-Est des provinces du Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Sud, la région de Tanger et les Hauts plateaux Orientaux, avec chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de 23/29 °C sur le Sud-Est, l’Est et l’extrême Sud du pays, le Sud de l’Oriental, de 14/20 °C sur l’intérieur des provinces du Sud, l’Atlas, les Hauts plateaux Orientaux, la rive méditerranéenne et les côtes atlantiques Nord et Centres, et de 20/23 °C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur les plaines atlantiques Nord et Centres, l’Ouest de Souss et la majeure partie des provinces du Sud, et en baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Mehdia, agitée à forte entre Mehdia et Tantan et au Sud de Dakhla, et agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 5 septembre 2025 :

Oujda min 18 max 31

Bouarfa min 20 max 37

Al Hoceima min 19 max 27

Tétouan min 17 max 26

Sebta min 21 max 25

Mellilia min 19 max 24

Tanger min 18 max 30

Kénitra min 18 max 32

Rabat min 17 max 26

Casablanca min 16 max 26

El Jadida min 16 max 26

Settat min 17 max 36

Safi min 16 max 32

Khouribga min 17 max 38

Béni Mellal min 21 max 38

Marrakech min 19 max 40

Meknès min 18 max 34

Fès min 20 max 37

Ifrane min 18 max 30

Taounate min 22 max 38

Errachidia min 25 max 38

Ouarzazate min 22 max 33

Agadir min 18 max 25

Essaouira min 17 max 28

Laâyoune min 21 max 33

Es-Semara min 19 max 40

Dakhla min 18 max 27

Aousserd min 21 max 43

Lagouira min 19 max 29

Midelt min 18 max 34.

#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat#vague de chaleur

