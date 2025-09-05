Météo. Chaleur persistante au Sud et des averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas, en ce vendredi 5 septembre

Temps chaud sur l’extrême sud du pays, et assez chaud sur le Sud-Est, l’intérieur de Gharb et de Souss, le Saiss, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et le reste des provinces du Sud.
– Nuages bas assez denses avec brume ou brouillard sur les côtes Centres, la Méditerranée et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
– Averses orageuses par endroits sur les Haut et Moyen Atlas.
– Nuages instables sur l’Oriental et le Nord-Est des provinces du Sud.
– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Sud, la région de Tanger et les Hauts plateaux Orientaux, avec chasse-poussières locales.
– Températures minimales de l’ordre de 23/29 °C sur le Sud-Est, l’Est et l’extrême Sud du pays, le Sud de l’Oriental, de 14/20 °C sur l’intérieur des provinces du Sud, l’Atlas, les Hauts plateaux Orientaux, la rive méditerranéenne et les côtes atlantiques Nord et Centres, et de 20/23 °C partout ailleurs.
– Température du jour en hausse sur les plaines atlantiques Nord et Centres, l’Ouest de Souss et la majeure partie des provinces du Sud, et en baisse ailleurs.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Mehdia, agitée à forte entre Mehdia et Tantan et au Sud de Dakhla, et agitée ailleurs.
Lire aussi : Plage de Mirleft… Destination de prédilection des familles amatrices de baignade et de calme
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 5 septembre 2025 :
– Oujda min 18 max 31
– Bouarfa min 20 max 37
– Al Hoceima min 19 max 27
– Tétouan min 17 max 26
– Sebta min 21 max 25
– Mellilia min 19 max 24
– Tanger min 18 max 30
– Kénitra min 18 max 32
– Rabat min 17 max 26
– Casablanca min 16 max 26
– El Jadida min 16 max 26
– Settat min 17 max 36
– Safi min 16 max 32
– Khouribga min 17 max 38
– Béni Mellal min 21 max 38
– Marrakech min 19 max 40
– Meknès min 18 max 34
– Fès min 20 max 37
– Ifrane min 18 max 30
– Taounate min 22 max 38
– Errachidia min 25 max 38
– Ouarzazate min 22 max 33
– Agadir min 18 max 25
– Essaouira min 17 max 28
– Laâyoune min 21 max 33
– Es-Semara min 19 max 40
– Dakhla min 18 max 27
– Aousserd min 21 max 43
– Lagouira min 19 max 29
– Midelt min 18 max 34.