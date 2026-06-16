Météo. Chaleur persistante au Sud-Est et instabilité orageuse sur les reliefs ce mardi 16 juin

- Temps assez chaud sur le Sud-Est, l’Est et le sud des provinces du Sud, le Saiss et l’intérieur du Gharb.
- Nuages bas assez abondants la matinée et la nuit, avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les côtes atlantiques, le Saiss, la rive méditerranéenne et l’intérieur du Souss.
- Nuages cumuliformes avec ondées et orages par endroits sur le Moyen Atlas, les Haut plateaux orientaux, le Rif et la Méditerranée.
- Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud, le Sud-Est, l’Oriental et localement sur les plaines centre, avec chasse-poussières par endroits.
- Températures minimales de l’ordre de 7/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/26°C sur l’Oriental, le Sud-Est, l’Est et le sud des provinces sahariennes et de 15/25°C partout ailleurs.
- Températures maximales en légère hausse sur le sud de l’Oriental, le Saisset l’intérieur du Gharb, et en baisse ou peu variable ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et Essaouira et peu agitée à agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 16 juin 2026:
– Oujda min 17 max 29
– Bouarfa min 23 max 37
– Al Hoceima min 18 max 24
– Tétouan min 19 max 28
– Sebta min 18 max 25
– Mellilia min 17 max 28
– Tanger min 19 max 29
– Kénitra min 19 max 26
– Rabat min 19 max 22
– Casablanca min 20 max 23
– El Jadida min 19 max 24
– Settat min 17 max 31
– Safi min 17 max 26
– Khouribga min 14 max 31
– Béni Mellal min 15 max 32
– Marrakech min 18 max 35
– Meknès min 16 max 31
– Fès min 16 max 31
– Ifrane min 14 max 24
– Taounate min 18 max 34
– Errachidia min 24 max 37
– Ouarzazate min 16 max 36
– Agadir min 19 max 24
– Essaouira min 17 max 23
– Laâyoune min 18 max 27
– Es-Semara min 18 max 31
– Dakhla min 17 max 24
– Aousserd min 22 max 42
– Lagouira min 18 max 28
– Midelt min 16 max 31