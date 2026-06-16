Société

Météo. Chaleur persistante au Sud-Est et instabilité orageuse sur les reliefs ce mardi 16 juin

Un orage en montagne.

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 16 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/06/2026 à 06h06

- Temps assez chaud sur le Sud-Est, l’Est et le sud des provinces du Sud, le Saiss et l’intérieur du Gharb.

- Nuages bas assez abondants la matinée et la nuit, avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les côtes atlantiques, le Saiss, la rive méditerranéenne et l’intérieur du Souss.

- Nuages cumuliformes avec ondées et orages par endroits sur le Moyen Atlas, les Haut plateaux orientaux, le Rif et la Méditerranée.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud, le Sud-Est, l’Oriental et localement sur les plaines centre, avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 7/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/26°C sur l’Oriental, le Sud-Est, l’Est et le sud des provinces sahariennes et de 15/25°C partout ailleurs.

- Températures maximales en légère hausse sur le sud de l’Oriental, le Saisset l’intérieur du Gharb, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et Essaouira et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, averses orageuses et fortes rafales de vent, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 16 juin 2026:

Oujda min 17 max 29

Bouarfa min 23 max 37

Al Hoceima min 18 max 24

Tétouan min 19 max 28

Sebta min 18 max 25

Mellilia min 17 max 28

Tanger min 19 max 29

Kénitra min 19 max 26

Rabat min 19 max 22

Casablanca min 20 max 23

El Jadida min 19 max 24

Settat min 17 max 31

Safi min 17 max 26

Khouribga min 14 max 31

Béni Mellal min 15 max 32

Marrakech min 18 max 35

Meknès min 16 max 31

Fès min 16 max 31

Ifrane min 14 max 24

Taounate min 18 max 34

Errachidia min 24 max 37

Ouarzazate min 16 max 36

Agadir min 19 max 24

Essaouira min 17 max 23

Laâyoune min 18 max 27

Es-Semara min 18 max 31

Dakhla min 17 max 24

Aousserd min 22 max 42

Lagouira min 18 max 28

Midelt min 16 max 31

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/06/2026 à 06h06
#DGM#températures#Météorologie#Météo#Climat

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