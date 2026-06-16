Météo. Chaleur persistante au Sud-Est et instabilité orageuse sur les reliefs ce mardi 16 juin

- Temps assez chaud sur le Sud-Est, l’Est et le sud des provinces du Sud, le Saiss et l’intérieur du Gharb.

- Nuages bas assez abondants la matinée et la nuit, avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les côtes atlantiques, le Saiss, la rive méditerranéenne et l’intérieur du Souss.

- Nuages cumuliformes avec ondées et orages par endroits sur le Moyen Atlas, les Haut plateaux orientaux, le Rif et la Méditerranée.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud, le Sud-Est, l’Oriental et localement sur les plaines centre, avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 7/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/26°C sur l’Oriental, le Sud-Est, l’Est et le sud des provinces sahariennes et de 15/25°C partout ailleurs.

- Températures maximales en légère hausse sur le sud de l’Oriental, le Saisset l’intérieur du Gharb, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et Essaouira et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, averses orageuses et fortes rafales de vent, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 16 juin 2026:

– Oujda min 17 max 29

– Bouarfa min 23 max 37

– Al Hoceima min 18 max 24

– Tétouan min 19 max 28

– Sebta min 18 max 25

– Mellilia min 17 max 28

– Tanger min 19 max 29

– Kénitra min 19 max 26

– Rabat min 19 max 22

– Casablanca min 20 max 23

– El Jadida min 19 max 24

– Settat min 17 max 31

– Safi min 17 max 26

– Khouribga min 14 max 31

– Béni Mellal min 15 max 32

– Marrakech min 18 max 35

– Meknès min 16 max 31

– Fès min 16 max 31

– Ifrane min 14 max 24

– Taounate min 18 max 34

– Errachidia min 24 max 37

– Ouarzazate min 16 max 36

– Agadir min 19 max 24

– Essaouira min 17 max 23

– Laâyoune min 18 max 27

– Es-Semara min 18 max 31

– Dakhla min 17 max 24

– Aousserd min 22 max 42

– Lagouira min 18 max 28

– Midelt min 16 max 31