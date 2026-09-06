Météo. Chaleur en hausse et orages sur l’Atlas et l’est des provinces sahariennes ce dimanche 6 septembre

La plage Porto Rico à Dakhla. . Lil Planet

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes nord et centre.

- Averses orageuses sur l’Atlas, ses régions Ouest, les plateaux de Phosphates.

- Ondées et orages sur l’Est des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 16/22°C sur l’Atlas, l’Ouest des provinces sahariennes et près des côtes et de 24/30°C ailleurs.

- Températures en hausse sur la majeure partie du pays.- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Assilah et Casablanca, et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de samedi à mardi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 6 septembre 2026:

– Oujda min 21 max 38

– Bouarfa min 22 max 36

– Al Hoceima min 22 max 26

– Tétouan min 22 max 27

– Sebta min 21 max 24

– Mellilia min 22 max 28

– Tanger min 24 max 31

– Kénitra min 24 max 45

– Rabat min 23 max 34

– Casablanca min 23 max 28

– El Jadida min 22 max 30

– Settat min 28 max 43

– Safi min 20 max 36

– Khouribga min 27 max 40

– Béni Mellal min 29 max 39

– Marrakech min 27 max 42

– Meknès min 26 max 38

– Fès min 28 max 39

– Ifrane min 19 max 29

– Taounate min 28 max 40

– Errachidia min 27 max 37

– Ouarzazate min 23 max 37

– Agadir min 20 max 27

– Essaouira min 21 max 30

– Laâyoune min 22 max 31

– Es-Semara min 23 max 45

– Dakhla min 20 max 28

– Aousserd min 25 max 46

– Lagouira min 22 max 31

– Midelt min 20 max 33.