Société

Météo. Chaleur en hausse et orages sur l’Atlas et l’est des provinces sahariennes ce dimanche 6 septembre

La plage Porto Rico

La plage Porto Rico à Dakhla. . Lil Planet

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 6 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/09/2026 à 05h57

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes nord et centre.

- Averses orageuses sur l’Atlas, ses régions Ouest, les plateaux de Phosphates.

- Ondées et orages sur l’Est des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 16/22°C sur l’Atlas, l’Ouest des provinces sahariennes et près des côtes et de 24/30°C ailleurs.

- Températures en hausse sur la majeure partie du pays.- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Assilah et Casablanca, et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de samedi à mardi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 6 septembre 2026:

Oujda min 21 max 38

Bouarfa min 22 max 36

Al Hoceima min 22 max 26

Tétouan min 22 max 27

Sebta min 21 max 24

Mellilia min 22 max 28

Tanger min 24 max 31

Kénitra min 24 max 45

Rabat min 23 max 34

Casablanca min 23 max 28

El Jadida min 22 max 30

Settat min 28 max 43

Safi min 20 max 36

Khouribga min 27 max 40

Béni Mellal min 29 max 39

Marrakech min 27 max 42

Meknès min 26 max 38

Fès min 28 max 39

Ifrane min 19 max 29

Taounate min 28 max 40

Errachidia min 27 max 37

Ouarzazate min 23 max 37

Agadir min 20 max 27

Essaouira min 21 max 30

Laâyoune min 22 max 31

Es-Semara min 23 max 45

Dakhla min 20 max 28

Aousserd min 25 max 46

Lagouira min 22 max 31

Midelt min 20 max 33.

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/09/2026 à 05h57
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

LEs contenus liés

Société

Mohammedia: des progrès visibles de propreté sur la plage du Centre, mais des incivilités et un manque d’équipements qui persistent

International

Nouakchott sous la canicule: privés d’électricité, les habitants trouvent refuge à la plage

Société

Aïn Diab: les parasols de location disparaissent de la plage Lalla Meryem, voici ce qu’en pensent les estivants

International

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Société

Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

Société

Marrakech: la parade «The Herds», une marche artistique pour la planète

International

Planète: au Mexique des chaleurs extrêmes et mortelles pour les migrants qui cherchent à rejoindre les États-Unis

Articles les plus lus

1
Extradition de deux narcotrafiquants vers la Suède: Stockholm salue l’efficacité de la coopération sécuritaire avec la DGSN
2
Vallée du Bouregreg: un tunnel pour la LGV et une passerelle piétonne en chantier
3
«Marruecos no existía»: et l’Espagne, existait-elle?
4
Ni preuve, ni dignité: ce que l’affaire de Sebta révèle de la droite espagnole
5
Depuis Dakhla, Fouzi Lekjaa s’insurge contre le partage du butin et les conflits d’intérêt (du gouvernement sortant)
6
Centres d’appel. Trois semaines après la fin du démarchage en France: des enseignes retirées à Casablanca, 10.000 emplois touchés
7
Mondial 2030: Louzan et De la Fuente à Sebta, le football espagnol se politise au plus haut niveau
8
Ceuta et Melilla: la force du Maroc est peut-être de ne pas ouvrir le dossier maintenant
Revues de presse

Voir plus