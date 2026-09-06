Météo. Chaleur en hausse et orages sur l’Atlas et l’est des provinces sahariennes ce dimanche 6 septembre

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes nord et centre.
- Averses orageuses sur l’Atlas, ses régions Ouest, les plateaux de Phosphates.
- Ondées et orages sur l’Est des provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Températures minimales de l’ordre de 16/22°C sur l’Atlas, l’Ouest des provinces sahariennes et près des côtes et de 24/30°C ailleurs.
- Températures en hausse sur la majeure partie du pays.- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Assilah et Casablanca, et peu agitée à agitée ailleurs.
Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de samedi à mardi dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 6 septembre 2026:
– Oujda min 21 max 38
– Bouarfa min 22 max 36
– Al Hoceima min 22 max 26
– Tétouan min 22 max 27
– Sebta min 21 max 24
– Mellilia min 22 max 28
– Tanger min 24 max 31
– Kénitra min 24 max 45
– Rabat min 23 max 34
– Casablanca min 23 max 28
– El Jadida min 22 max 30
– Settat min 28 max 43
– Safi min 20 max 36
– Khouribga min 27 max 40
– Béni Mellal min 29 max 39
– Marrakech min 27 max 42
– Meknès min 26 max 38
– Fès min 28 max 39
– Ifrane min 19 max 29
– Taounate min 28 max 40
– Errachidia min 27 max 37
– Ouarzazate min 23 max 37
– Agadir min 20 max 27
– Essaouira min 21 max 30
– Laâyoune min 22 max 31
– Es-Semara min 23 max 45
– Dakhla min 20 max 28
– Aousserd min 25 max 46
– Lagouira min 22 max 31
– Midelt min 20 max 33.