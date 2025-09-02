Société

Météo. Chaleur au Sud-Est et sur l’Oriental ce mardi 2 septembre avec des instabilités ailleurs

Les famands roses sont de retour à Marchika

Des flamants roses à Marchica. . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 2 septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/09/2025 à 05h56

- Temps assez chaud sur le Sud-Est, l’Oriental, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas assez denses sur les côtes Centre avec brume locale la matinée et la nuit.

- Temps stable avec ciel clair à peu nuageux.

- Température minimale de l’ordre de 20/26°C sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays et de 13/20°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur les régions Nord et Centre.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Larache, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya, parfois forte à très forte tôt le matin entre Tafelney et Sidi Ifni, et agitée ailleurs.

Lire aussi : Mehdia: une plage splendide qui manque d’infrastructures modernes

