Météo. Chaleur au sud, brumes côtières et vent en plaines ce jeudi 4 juin

- Temps assez chaud a localement chaud sur le Sud-est, le Sud, les régions a l’ouest de l’atlas et l’intérieur du Souss.
- Nuages bas nombreux matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines locales sur les côtes atlantiques, le nord-ouest des provinces sahariennes et le littoral méditerranéen.
- Rafales de vent assez fortes sur les plaines centre et les provinces sud avec chasse-poussières par endroit.
- Température minimale de l’ordre de 24/28°c sur le Sud-est et l’extrême sud du pays, de 10/15°c sur les reliefs et de 15/23°c partout ailleurs.
- Température diurne en hausse sur la rive méditerranéenne et le Nord de l’oriental, et en baisse ou peu variable partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Assilah et agitée à forte ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 4 juin 2026:
– Oujda min 19 max 35
– Bouarfa min 20 max 35
– Al Hoceima min 15 max 29
– Tétouan min 16 max 29
– Sebta min 17 max 22
– Mellilia min 18 max 24
– Tanger min 17 max 25
– Kénitra min 17 max 27
– Rabat min 18 max 25
– Casablanca min 20 max 23
– El Jadida min 19 max 24
– Settat min 14 max 31
– Safi min 17 max 28
– Khouribga min 14 max 31
– Béni Mellal min 19 max 35
– Marrakech min 17 max 36
– Meknès min 15 max 32
– Fès min 17 max 34
– Ifrane min 11 max 25
– Taounate min 18 max 33
– Errachidia min 23 max 38
– Ouarzazate min 19 max 38
– Agadir min 17 max 24
– Essaouira min 17 max 26
– Laâyoune min 19 max 29
– Es-Semara min 18 max 34
– Dakhla min 15 max 25
– Aousserd min 22 max 42
– Lagouira min 18 max 28
– Midelt min 17 max 33