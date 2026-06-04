Société

Météo. Chaleur au sud, brumes côtières et vent en plaines ce jeudi 4 juin

Essaouira.

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 4 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/06/2026 à 05h59

- Temps assez chaud a localement chaud sur le Sud-est, le Sud, les régions a l’ouest de l’atlas et l’intérieur du Souss.

- Nuages bas nombreux matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines locales sur les côtes atlantiques, le nord-ouest des provinces sahariennes et le littoral méditerranéen.

- Rafales de vent assez fortes sur les plaines centre et les provinces sud avec chasse-poussières par endroit.

- Température minimale de l’ordre de 24/28°c sur le Sud-est et l’extrême sud du pays, de 10/15°c sur les reliefs et de 15/23°c partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur la rive méditerranéenne et le Nord de l’oriental, et en baisse ou peu variable partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Assilah et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 4 juin 2026:

Oujda min 19 max 35

Bouarfa min 20 max 35

Al Hoceima min 15 max 29

Tétouan min 16 max 29

Sebta min 17 max 22

Mellilia min 18 max 24

Tanger min 17 max 25

Kénitra min 17 max 27

Rabat min 18 max 25

Casablanca min 20 max 23

El Jadida min 19 max 24

Settat min 14 max 31

Safi min 17 max 28

Khouribga min 14 max 31

Béni Mellal min 19 max 35

Marrakech min 17 max 36

Meknès min 15 max 32

Fès min 17 max 34

Ifrane min 11 max 25

Taounate min 18 max 33

Errachidia min 23 max 38

Ouarzazate min 19 max 38

Agadir min 17 max 24

Essaouira min 17 max 26

Laâyoune min 19 max 29

Es-Semara min 18 max 34

Dakhla min 15 max 25

Aousserd min 22 max 42

Lagouira min 18 max 28

Midelt min 17 max 33

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/06/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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