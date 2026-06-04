Météo. Chaleur au sud, brumes côtières et vent en plaines ce jeudi 4 juin

- Temps assez chaud a localement chaud sur le Sud-est, le Sud, les régions a l’ouest de l’atlas et l’intérieur du Souss.

- Nuages bas nombreux matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines locales sur les côtes atlantiques, le nord-ouest des provinces sahariennes et le littoral méditerranéen.

- Rafales de vent assez fortes sur les plaines centre et les provinces sud avec chasse-poussières par endroit.

- Température minimale de l’ordre de 24/28°c sur le Sud-est et l’extrême sud du pays, de 10/15°c sur les reliefs et de 15/23°c partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur la rive méditerranéenne et le Nord de l’oriental, et en baisse ou peu variable partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Assilah et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 4 juin 2026:

– Oujda min 19 max 35

– Bouarfa min 20 max 35

– Al Hoceima min 15 max 29

– Tétouan min 16 max 29

– Sebta min 17 max 22

– Mellilia min 18 max 24

– Tanger min 17 max 25

– Kénitra min 17 max 27

– Rabat min 18 max 25

– Casablanca min 20 max 23

– El Jadida min 19 max 24

– Settat min 14 max 31

– Safi min 17 max 28

– Khouribga min 14 max 31

– Béni Mellal min 19 max 35

– Marrakech min 17 max 36

– Meknès min 15 max 32

– Fès min 17 max 34

– Ifrane min 11 max 25

– Taounate min 18 max 33

– Errachidia min 23 max 38

– Ouarzazate min 19 max 38

– Agadir min 17 max 24

– Essaouira min 17 max 26

– Laâyoune min 19 max 29

– Es-Semara min 18 max 34

– Dakhla min 15 max 25

– Aousserd min 22 max 42

– Lagouira min 18 max 28

– Midelt min 17 max 33