Météo. Brumes matinales et vents soutenus sur les côtes ce samedi 8 novembre, avec une légère hausse des températures au nord

Une oasis du sud marocain.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 8 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/11/2025 à 06h00

-Formations brumeuses par endroits sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée.

-Temps passagèrement nuageux avec bruine locale sur le Tangérois et Loukkos la matinée.

-Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et sud, les Hauts plateaux orientaux et la méditerranée.

-Nuages bas assez denses avec formations brumeuses par endroits sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes la nuit.

-Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 15/20°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 10/15°C partout ailleurs.

-Température du jour en légère hausse sur le Nord du pays et en baisse ailleurs.

-Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 8 novembre 2025:

Oujda min 10 max 23

Bouarfa min 09 max 25

Al Hoceima min 14 max 20

Tétouan min 10 max 20

Sebta min 16 max 20

Mellilia min 18 max 20

Tanger min 14 max 20

Kénitra min 11 max 23

Rabat min 12 max 22

Casablanca min 14 max 22

El Jadida min 14 max 23

Settat min 11 max 24

Safi min 12 max 26

Khouribga min 08 max 23

Béni Mellal min 11 max 26

Marrakech min 10 max 27

Meknès min 10 max 27

Fès min 10 max 22

Ifrane min 03 max 18

Taounate min 09 max 22

Errachidia min 12 max 26

Ouarzazate min 11 max 26

Agadir min 15 max 25

Essaouira min 16 max 26

Laâyoune min 16 max 27

Es-Semara min 16 max 29

Dakhla min 17 max 23

Aousserd min 17 max 33

Lagouira min 18 max 28

Midelt min 07 max 23.

Zegzel: la vallée des mémoires face à l'épreuve du temps et du climat

Canicules à répétition: l'architecture marocaine à l'épreuve du climat

Rabat abrite le premier colloque d'Afrique sur la palynologie, science de la végétation et du climat

Immigration, climat, Panama: les premières annonces choc de Trump, à peine investi

Comment le Maroc est devenu la destination de vacances idéale pour les amateurs d'huîtres selon «The Times»

Le Maroc à l'honneur dans le magazine «Géo» pour ses spots de surf d'exception

Des empreintes de dinosaures théropodes découvertes à Taghazout

Les bonnes raisons de prolonger l'été à Taghazout selon Le Figaro Nautisme

