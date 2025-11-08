Météo. Brumes matinales et vents soutenus sur les côtes ce samedi 8 novembre, avec une légère hausse des températures au nord

-Formations brumeuses par endroits sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée.
-Temps passagèrement nuageux avec bruine locale sur le Tangérois et Loukkos la matinée.
-Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et sud, les Hauts plateaux orientaux et la méditerranée.
-Nuages bas assez denses avec formations brumeuses par endroits sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes la nuit.
-Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 15/20°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 10/15°C partout ailleurs.
-Température du jour en légère hausse sur le Nord du pays et en baisse ailleurs.
-Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 8 novembre 2025:
— Oujda min 10 max 23
— Bouarfa min 09 max 25
— Al Hoceima min 14 max 20
— Tétouan min 10 max 20
— Sebta min 16 max 20
— Mellilia min 18 max 20
— Tanger min 14 max 20
— Kénitra min 11 max 23
— Rabat min 12 max 22
— Casablanca min 14 max 22
— El Jadida min 14 max 23
— Settat min 11 max 24
— Safi min 12 max 26
— Khouribga min 08 max 23
— Béni Mellal min 11 max 26
— Marrakech min 10 max 27
— Meknès min 10 max 27
— Fès min 10 max 22
— Ifrane min 03 max 18
— Taounate min 09 max 22
— Errachidia min 12 max 26
— Ouarzazate min 11 max 26
— Agadir min 15 max 25
— Essaouira min 16 max 26
— Laâyoune min 16 max 27
— Es-Semara min 16 max 29
— Dakhla min 17 max 23
— Aousserd min 17 max 33
— Lagouira min 18 max 28
— Midelt min 07 max 23.