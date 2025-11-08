Météo. Brumes matinales et vents soutenus sur les côtes ce samedi 8 novembre, avec une légère hausse des températures au nord

-Formations brumeuses par endroits sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée.

-Temps passagèrement nuageux avec bruine locale sur le Tangérois et Loukkos la matinée.

-Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et sud, les Hauts plateaux orientaux et la méditerranée.

-Nuages bas assez denses avec formations brumeuses par endroits sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes la nuit.

-Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 15/20°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 10/15°C partout ailleurs.

-Température du jour en légère hausse sur le Nord du pays et en baisse ailleurs.

-Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 8 novembre 2025:

— Oujda min 10 max 23

— Bouarfa min 09 max 25

— Al Hoceima min 14 max 20

— Tétouan min 10 max 20

— Sebta min 16 max 20

— Mellilia min 18 max 20

— Tanger min 14 max 20

— Kénitra min 11 max 23

— Rabat min 12 max 22

— Casablanca min 14 max 22

— El Jadida min 14 max 23

— Settat min 11 max 24

— Safi min 12 max 26

— Khouribga min 08 max 23

— Béni Mellal min 11 max 26

— Marrakech min 10 max 27

— Meknès min 10 max 27

— Fès min 10 max 22

— Ifrane min 03 max 18

— Taounate min 09 max 22

— Errachidia min 12 max 26

— Ouarzazate min 11 max 26

— Agadir min 15 max 25

— Essaouira min 16 max 26

— Laâyoune min 16 max 27

— Es-Semara min 16 max 29

— Dakhla min 17 max 23

— Aousserd min 17 max 33

— Lagouira min 18 max 28

— Midelt min 07 max 23.