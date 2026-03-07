Météo. Baisse des températures dans l’ensemble du Royaume ce samedi 7 mars avec des pluies au nord et de la neige sur le Moyen Atlas

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, la matinée et la nuit.
- Pluies ou averses modérées sur le Loukkos, le Gharb et le Rif.
- Pluies faibles sur les plaines atlantiques Centres et les plateaux de phosphates et d’Oulmès.
- Pluies éparses sur les plaines atlantiques Nord et le Tangérois.
- Chute de neige sur le Moyen Atlas et le Rif.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centres et les provinces du Sud avec chasse-poussières, par endroits.
- Températures minimales de l’ordre de -10/-05°C sur l’Atlas, de 00/05°C sur le Rif, les Hauts plateaux, de 12/16°C localement sur le Sud des provinces sahariennes et de 05/08°C partout ailleurs.
- Température diurne en légère baisse sur les régions nord et centres et en hausse ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit et forte à très forte entre Mehdia et Tarfaya.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 7 mars 2026:
– Oujda min 7 max 19
– Bouarfa min 2 max 18
– Al Hoceima min 7 max 15
– Tétouan min 08 max 15
– Sebta min 11 max 15
– Mellilia min 10 max 17
– Tanger min 9 max 15
– Kénitra min 9 max 16
– Rabat min 9 max 16
– Casablanca min 7 max 17
– El Jadida min 6 max 15
– Settat min 4 max 15
– Safi min 6 max 16
– Khouribga min 2 max 13
– Béni Mellal min 3 max 13
– Marrakech min 5 max 17
– Meknès min 3 max 15
– Fès min 4 max 16
– Ifrane min -2 max 7
– Taounate min 7 max 15
– Errachidia min 4 max 20
– Ouarzazate min 1 max 21
– Agadir min 9 max 20
– Essaouira min 9 max 17
– Laâyoune min 13 max 21
– Es-Semara min 11 max 22
– Dakhla min 14 max 21
– Aousserd min 10 max 27
– Lagouira min 13 max 25
– Midelt min 1 max 14.