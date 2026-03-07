Météo. Baisse des températures dans l’ensemble du Royaume ce samedi 7 mars avec des pluies au nord et de la neige sur le Moyen Atlas

La Kasbah des Oudayas, à Rabat.

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, la matinée et la nuit.

- Pluies ou averses modérées sur le Loukkos, le Gharb et le Rif.

- Pluies faibles sur les plaines atlantiques Centres et les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

- Pluies éparses sur les plaines atlantiques Nord et le Tangérois.

- Chute de neige sur le Moyen Atlas et le Rif.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centres et les provinces du Sud avec chasse-poussières, par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de -10/-05°C sur l’Atlas, de 00/05°C sur le Rif, les Hauts plateaux, de 12/16°C localement sur le Sud des provinces sahariennes et de 05/08°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur les régions nord et centres et en hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit et forte à très forte entre Mehdia et Tarfaya.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de froid, pluies assez fortes avec risque d’orages et chutes de neige, de jeudi à dimanche

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 7 mars 2026:

– Oujda min 7 max 19

– Bouarfa min 2 max 18

– Al Hoceima min 7 max 15

– Tétouan min 08 max 15

– Sebta min 11 max 15

– Mellilia min 10 max 17

– Tanger min 9 max 15

– Kénitra min 9 max 16

– Rabat min 9 max 16

– Casablanca min 7 max 17

– El Jadida min 6 max 15

– Settat min 4 max 15

– Safi min 6 max 16

– Khouribga min 2 max 13

– Béni Mellal min 3 max 13

– Marrakech min 5 max 17

– Meknès min 3 max 15

– Fès min 4 max 16

– Ifrane min -2 max 7

– Taounate min 7 max 15

– Errachidia min 4 max 20

– Ouarzazate min 1 max 21

– Agadir min 9 max 20

– Essaouira min 9 max 17

– Laâyoune min 13 max 21

– Es-Semara min 11 max 22

– Dakhla min 14 max 21

– Aousserd min 10 max 27

– Lagouira min 13 max 25

– Midelt min 1 max 14.