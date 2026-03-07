Société

Météo. Baisse des températures dans l’ensemble du Royaume ce samedi 7 mars avec des pluies au nord et de la neige sur le Moyen Atlas

La Kasbah des Oudayas, à Rabat.

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 7 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/03/2026 à 06h45

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, la matinée et la nuit.

- Pluies ou averses modérées sur le Loukkos, le Gharb et le Rif.

- Pluies faibles sur les plaines atlantiques Centres et les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

- Pluies éparses sur les plaines atlantiques Nord et le Tangérois.

- Chute de neige sur le Moyen Atlas et le Rif.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centres et les provinces du Sud avec chasse-poussières, par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de -10/-05°C sur l’Atlas, de 00/05°C sur le Rif, les Hauts plateaux, de 12/16°C localement sur le Sud des provinces sahariennes et de 05/08°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur les régions nord et centres et en hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit et forte à très forte entre Mehdia et Tarfaya.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de froid, pluies assez fortes avec risque d’orages et chutes de neige, de jeudi à dimanche

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 7 mars 2026:

Oujda min 7 max 19

Bouarfa min 2 max 18

Al Hoceima min 7 max 15

Tétouan min 08 max 15

Sebta min 11 max 15

Mellilia min 10 max 17

Tanger min 9 max 15

Kénitra min 9 max 16

Rabat min 9 max 16

Casablanca min 7 max 17

El Jadida min 6 max 15

Settat min 4 max 15

Safi min 6 max 16

Khouribga min 2 max 13

Béni Mellal min 3 max 13

Marrakech min 5 max 17

Meknès min 3 max 15

Fès min 4 max 16

Ifrane min -2 max 7

Taounate min 7 max 15

Errachidia min 4 max 20

Ouarzazate min 1 max 21

Agadir min 9 max 20

Essaouira min 9 max 17

Laâyoune min 13 max 21

Es-Semara min 11 max 22

Dakhla min 14 max 21

Aousserd min 10 max 27

Lagouira min 13 max 25

Midelt min 1 max 14.

Monde

Economie

Economie

Economie

