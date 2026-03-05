Alerte météo. Vague de froid, pluies assez fortes avec risque d’orages et chutes de neige, de jeudi à dimanche

Une vague de froid (-09/-04°C) est attendue, de vendredi à dimanche, dans les provinces de Ouarzazate, Taroudant, Tinghir, Al Haouz, Chichaoua, Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra, Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif et Taza, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.
Par ailleurs, des pluies assez fortes (30-50 mm) avec risque d’orages toucheront, de vendredi à 06h00 à samedi à 06h00 les provinces de Chefchaouen, Tanger-Assilah, Taounate, Al Hoceima, MDiq-Fnideq, Tetouan, Ouezzane, Larache, Fahs-Anjra et Taza.
Enfin, des chutes de neige (15-30 cm) à partir de 1.400 m seront enregistrées, de jeudi à 12h30 à samedi à 06h00, dans les provinces de Midelt, Boulemane, Sefrou, Al Hoceima, Guercif, Taza, Chefchaouen, Ifrane et Khénifra, conclut la DGM.