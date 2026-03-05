Société

Alerte météo. Vague de froid, pluies assez fortes avec risque d’orages et chutes de neige, de jeudi à dimanche

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq, dans le nord du Maroc, le 5 mars 2021.

Des personnes s'abritent de la pluie à Fnideq. . Fadel Senna / AFP

Une vague de froid, des pluies assez fortes avec risque d’orages et des chutes de neige sont prévues, de jeudi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/03/2026 à 14h00

Une vague de froid (-09/-04°C) est attendue, de vendredi à dimanche, dans les provinces de Ouarzazate, Taroudant, Tinghir, Al Haouz, Chichaoua, Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra, Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif et Taza, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, des pluies assez fortes (30-50 mm) avec risque d’orages toucheront, de vendredi à 06h00 à samedi à 06h00 les provinces de Chefchaouen, Tanger-Assilah, Taounate, Al Hoceima, MDiq-Fnideq, Tetouan, Ouezzane, Larache, Fahs-Anjra et Taza.

Enfin, des chutes de neige (15-30 cm) à partir de 1.400 m seront enregistrées, de jeudi à 12h30 à samedi à 06h00, dans les provinces de Midelt, Boulemane, Sefrou, Al Hoceima, Guercif, Taza, Chefchaouen, Ifrane et Khénifra, conclut la DGM.

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/03/2026 à 14h00
