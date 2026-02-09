Société

Marrakech: un commissaire principal porte plainte contre Hicham Jerando pour diffamation

La préfecture de police de Marrakech.

Un commissaire principal de police en poste à la préfecture de police de Marrakech a déposé une plainte contre Hicham Jerando pour diffamation, injures et calomnies via les systèmes informatiques.

Par La Rédaction
Le 09/02/2026 à 11h17

Un commissaire principal de police en poste à la préfecture de police de Marrakech a décidé de se joindre aux plaignants ayant engagé des poursuites contre Hicham Jerando. Cette initiative fait suite au dépôt d’une plainte personnelle auprès des autorités judiciaires pour diffamation, injures et calomnies perpétrées à travers les systèmes informatiques.

Le responsable en question a récemment découvert la diffusion de ses photos et de ses données personnelles par Hicham Jerando. Ces publications étaient assorties d’allégations mensongères prétendant l’existence d’un lien familial entre lui et le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire.

Lire aussi : Canada: la justice confirme les faits de diffamation imputés à Hicham Jerando, malgré ses tentatives de politisation

Le plaignant affirme que l’ensemble des informations relayées par Hicham Jerando est dénué de tout fondement. Elles s’inscriraient dans une logique de propagande malveillante et de diffamation répétée sur les réseaux sociaux. Les affirmations concernant une prétendue relation avec le directeur général de la Sûreté nationale sont ainsi qualifiées de fausses et trompeuses.

Il ne s’agit pas d’un cas isolé, puisque Hicham Jerando a déjà été impliqué à plusieurs reprises dans la diffusion de fausses informations et de contenus diffamatoires. Des révélations récentes ont mis en évidence son absence totale de vérification des données qu’il diffuse à des fins de propagande, allant jusqu’à publier, une fois, une carte professionnelle falsifiée contenant sa propre date de naissance comme numéro professionnel, sans même s’apercevoir de cette erreur.

#Marrakech#DGSN#Démenti#poursuite judiciaire#Diffamation

