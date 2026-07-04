Société

Maroc–Canada: Fès en ébullition après la qualification des Lions de l’Atlas en quarts de finale

Fès en fête après la qualification du Maroc pour les quarts de finale du Mondial 2026. (Y.Jaoual/Le360)

Par Youssra Jaoual
Le 04/07/2026 à 22h50

VidéoÀ peine le coup de sifflet final avait-il été donné que les rues de Fès ont vibré d’une liesse indescriptible. En s’imposant avec autorité face au Canada (3-0), le Maroc valide son ticket pour les quarts de finale du Mondial 2026. Une victoire magistrale qui confirme la montée en puissance des hommes de Mohammed Ouahbi.

Il n’a fallu que quelques instants après le coup de sifflet final pour que les rues de Fès s’embrasent dans des scènes de liesse populaire, après la qualification du Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Une victoire nette et méritée face au Canada (3-0), qui permet aux Lions de l’Atlas de poursuivre leur parcours historique et d’écrire une nouvelle page glorieuse du football marocain.

Très vite, la ville s’est transformée en un vaste espace de célébration. Des milliers de supporters ont envahi les principales artères et places publiques, brandissant les drapeaux nationaux et entonnant des chants à la gloire de l’équipe nationale. Les cortèges de voitures ont sillonné la ville, klaxons retentissants, dans une atmosphère spontanée traduisant l’ampleur de la joie collective et l’unité des Marocains autour de leur sélection.

Une résilience tactique saluée

Si la première mi-temps a été marquée par une forte pression des Canadiens, les Lions de l’Atlas ont fait preuve d’une solidité exemplaire. «Le Canada nous a imposé un pressing haut, mais nous avons su absorber cette énergie», souligne un supporter.

Lire aussi : Agadir explose de joie après la victoire des Lions de l’Atlas contre les Canucks

L’apport tactique a été déterminant: la lecture du match, orchestrée par le staff technique incluant Mohammed Ouahbi, a permis de neutraliser les ardeurs adverses durant les quarante-cinq premières minutes. «Le coach a su gérer la première période sans encombre pour mieux épuiser l’adversaire avant de dérouler notre football en seconde partie», analyse un autre supporter.

Le tournant du match s’est opéré dès le retour des vestiaires. Plus conquérants et plus techniques, les Lions ont imposé leur tempo. «La seconde période a été exceptionnelle. Nous avons assisté à un football moderne, collectif et ambitieux», s’enthousiasme un supporter fassi.

Ce réalisme offensif, concrétisé par le doublé décisif de Azzedine Ounahi (aux 50ème et 82ème minutes) et le but final de Soufiane Rahimi dans le temps additionnel, a scellé une victoire largement méritée.

Vers le prochain sommet

Cette qualification historique est vécue comme un hommage national. Les citoyens n’ont pas manqué d’exprimer leur fierté à l’égard de la Fédération royale marocaine de football. «Ce n’est pas qu’un match, c’est tout un pays qui fait bloc derrière ses champions», confie un habitant.

Alors que le Maroc se projette désormais vers un quart de finale qui promet d’être électrique face au vainqueur du match France-Paraguay, l’optimisme est total. À Fès comme dans tout le Royaume, l’appétit des Lions de l’Atlas grandit, nourri par l’espoir d’un sacre mondial plus vivant que jamais.

Par Youssra Jaoual
Le 04/07/2026 à 22h50
#Maroc#Fès#Football#Mondial 2026#Canada

LEs contenus liés

Sports

Comment Rabat a célébré la victoire des Lions de l’Atlas

Société

Ambiance de carnaval à Saïdia après le passage des Lions aux quarts de finale

Sports

Mondial 2026: pluie de records pour les Lions de l’Atlas face au Canada

Sports

Mondial 2026: les réactions des Lions de l’Atlas après la qualification en quarts de finale

Sports

Casablanca: Dar America en fête après la victoire éclatante du Maroc face au Canada

Sports

Mondial 2026: la première réaction de Mohamed Ouahbi après Maroc-Canada

Sports

Mondial 2026: la presse internationale sous le charme de cette folle génération de Lions de l’Atlas

Sports

Trois zéro contre le Canada: youyous triomphants à l’inwi Village de Casa

Articles les plus lus

1
Maroc-Canada: les notes de Coach Ouahbi et ses Lions
2
Mondial 2026: le Maroc domine le Canada et file en quarts de finale
3
La Justice paralysée: quand la grève des avocats broie le quotidien des justiciables
4
Nouvelles révélations sur l’Affaire Hichem Aboud: quand le terrorisme d’État d’Alger s’allie au banditisme
5
L’autre victoire du Maroc
6
Tribune. L’Ombre des Mots, le Poids des Mythes: pour une archéologie critique d’Al-Andalus
7
Feu de forêt à Témara: un Turbo Thrush s’écrase, le pilote perd la vie
8
La Coupe du monde et l’art algérien de la diversion: quand un hypothétique incident devient une affaire d’État
Revues de presse

Voir plus