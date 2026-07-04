Maroc–Canada: Fès en ébullition après la qualification des Lions de l’Atlas en quarts de finale

Fès en fête après la qualification du Maroc pour les quarts de finale du Mondial 2026. (Y.Jaoual/Le360)

Il n’a fallu que quelques instants après le coup de sifflet final pour que les rues de Fès s’embrasent dans des scènes de liesse populaire, après la qualification du Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Une victoire nette et méritée face au Canada (3-0), qui permet aux Lions de l’Atlas de poursuivre leur parcours historique et d’écrire une nouvelle page glorieuse du football marocain.

Très vite, la ville s’est transformée en un vaste espace de célébration. Des milliers de supporters ont envahi les principales artères et places publiques, brandissant les drapeaux nationaux et entonnant des chants à la gloire de l’équipe nationale. Les cortèges de voitures ont sillonné la ville, klaxons retentissants, dans une atmosphère spontanée traduisant l’ampleur de la joie collective et l’unité des Marocains autour de leur sélection.

Une résilience tactique saluée

Si la première mi-temps a été marquée par une forte pression des Canadiens, les Lions de l’Atlas ont fait preuve d’une solidité exemplaire. «Le Canada nous a imposé un pressing haut, mais nous avons su absorber cette énergie», souligne un supporter.

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L’apport tactique a été déterminant: la lecture du match, orchestrée par le staff technique incluant Mohammed Ouahbi, a permis de neutraliser les ardeurs adverses durant les quarante-cinq premières minutes. «Le coach a su gérer la première période sans encombre pour mieux épuiser l’adversaire avant de dérouler notre football en seconde partie», analyse un autre supporter.

Le tournant du match s’est opéré dès le retour des vestiaires. Plus conquérants et plus techniques, les Lions ont imposé leur tempo. «La seconde période a été exceptionnelle. Nous avons assisté à un football moderne, collectif et ambitieux», s’enthousiasme un supporter fassi.

Ce réalisme offensif, concrétisé par le doublé décisif de Azzedine Ounahi (aux 50ème et 82ème minutes) et le but final de Soufiane Rahimi dans le temps additionnel, a scellé une victoire largement méritée.

Vers le prochain sommet

Cette qualification historique est vécue comme un hommage national. Les citoyens n’ont pas manqué d’exprimer leur fierté à l’égard de la Fédération royale marocaine de football. «Ce n’est pas qu’un match, c’est tout un pays qui fait bloc derrière ses champions», confie un habitant.

Alors que le Maroc se projette désormais vers un quart de finale qui promet d’être électrique face au vainqueur du match France-Paraguay, l’optimisme est total. À Fès comme dans tout le Royaume, l’appétit des Lions de l’Atlas grandit, nourri par l’espoir d’un sacre mondial plus vivant que jamais.