Agadir explose de joie après la victoire des Lions de l’Atlas contre les Canucks

Face au Canada à Houston, les Lions ont imposé leur loi samedi avec une victoire de 3-0. À Agadir, les rues se sont embrasées immédiatement. (M.Oubarka/Le360)

Agadir a vécu ce samedi une célébration digne de son nom quand le coup de sifflet a retenti à Houston. Des centaines de supporters ont envahi les rues principales de la ville dès l’annonce du résultat final.

La première mi-temps a tenu tous les supporters en haleine. À zéro partout, chacun a suivi chaque action dans une tension palpable, commentent les supporters approchés par Le360. Puis le Canada a fini par céder sous la pression des Lions de l’Atlas, qui ont complètement dominé le jeu en seconde période.

À chaque but inscrit, les rues se sont soulevées d’un bloc. Les accolades se sont multipliées, les mains se sont tendues d’un trottoir à l’autre et une même ferveur a gagné la foule, portée par un profond sentiment de fierté nationale. À chaque réalisation des Lions de l’Atlas, les youyous redoublaient d’intensité.

La rue Mohammed V s’est transformée en un tableau vivant de couleurs et de sons, envahie par des centaines de voitures qui occupaient le moindre espace disponible. Les klaxons ont retenti sans interruption, traduisant la joie et l’allégresse de supporters incapables de contenir leur euphorie.

Au-dessus d’une foule de plus en plus dense, les drapeaux claquaient dans l’air. Des personnes de différentes nationalités célébraient ensemble ce moment. Parmi elles, une Tunisienne ne cachait pas son enthousiasme face à ce résultat impressionnant. «Dima Maghrib! On est très contents. Je suis Tunisienne et je soutiens le Maroc», lance-t-elle.

La joie des joueurs marocains. AFP

Le regard encore brillant d’émotion, un supporter raconte avoir vécu cette rencontre avec une intensité de chaque instant. «Le match nous a vraiment plu du début jusqu’à la fin, avec toute l’intensité que l’on attend d’une rencontre de Coupe du monde. Les Lions ont été à la hauteur de nos espérances et ont tout donné sur le terrain face au Canada», confie-t-il, la voix encore tremblante après cette qualification.

La fête prenait de l’ampleur dans chaque coin de la ville, portée par des jeunes qui dansaient dans les rues et des enfants qui laissaient éclater une joie incontrôlable. Une femme, soulagée après plus de 90 minutes de tension, disait enfin respirer après un match difficile, mais remporté avec panache. «On est très contents de la qualification de nos Lions. Le match n’était pas facile à suivre, surtout en première mi-temps. Vive le Maroc et vive nos Lions!», témoigne-t-elle.

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Un autre supporter, qui avait livré son pronostic avant même le coup d’envoi, se réjouissait de voir le score final dépasser ses prévisions. «J’avais prédit une victoire 2-0 avant le match, mais ce 3-0 m’a rendu encore plus heureux. Le résultat a dépassé toutes mes attentes», lance-t-il en riant d’avoir péché par excès de prudence.