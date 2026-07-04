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Trois zéro contre le Canada: youyous triomphants à l’inwi Village de Casa

À la fan zone Inwi du centre-ville. (K.Essalak/Le360)

Par Zouhair Hijari et Khalil Essalak
Le 04/07/2026 à 20h40

VidéoLes Lions de l’Atlas maintiennent leur épopée mondiale. À l’inwi Village du centre-ville de Casablanca, des centaines de supporters ont célébré la victoire 3-0 contre le Canada. Ambiance.

Le centre-ville de Casablanca s’est transformé en un immense cri de joie samedi, lorsque le coup de sifflet final a retenti à Houston. Devant les écrans géants, des centaines de supporters ont laissé éclater leur bonheur. Les youyous ont percé l’air, aigus et incessants. C’était la voix de la foule qui célébrait.

L’écran principal avait retransmis chaque moment. La première mi-temps avait été tendue. Puis le Canada s’était effondré. À chaque but, la fan zone se levait d’un bloc. Les gens s’embrassaient sans se connaître. Les inconnus devenaient soudain des frères. Les youyous redoublaient après chaque but. «J’ai aimé regarder le match. Même s’il était difficile au début, on a gagné. Vive le Maroc!», confie une supportrice.

Un supporter assis non loin n’a pas caché sa fierté. «J’ai dit qu’on allait gagner», indique-t-il à son ami qui le regarde avec un grand sourire. À mesure que le match progressait, la fan zone inwi prenait des allures de fête populaire. Une autre supportrice affirmait déjà sa confiance au-delà de ce match. «Je savais qu’on allait gagner. J’ai prédit 3-0. J’espère qu’on aura la coupe. Dima Maghrib!», crie-t-elle.

Sur une autre section de la fan zone, un homme levait son drapeau bien haut, le sourire fendu jusqu’aux oreilles. «Vive les Lions!», scande-t-il à la cantonade. Autour de lui, d’autres reprenaient le slogan.

La joie des joueurs marocains. AFP

Autour des écrans, une femme respirait enfin après 90 minutes de tension. «Nous étions stressés en première mi-temps, mais là, nous sommes heureux. Nous sommes fiers de notre équipe et nous aimons nos Lions», déclare-t-elle, la voix légèrement brisée par l’émotion.

Les Lions de l’Atlas poursuivent ainsi leur formidable épopée mondiale. Prochain obstacle sur la route du dernier carré: la France ou le Paraguay.

Par Zouhair Hijari et Khalil Essalak
Le 04/07/2026 à 20h40
#Lions de l'Atlas#Mondial#Canada-Maroc

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