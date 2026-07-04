Ambiance de carnaval à Saïdia après le passage des Lions aux quarts de finale

​Immédiatement après le coup de sifflet de l’arbitre, scellant la victoire de l’équipe nationale marocaine face à son homologue canadienne sur le score net de trois buts à zéro, des milliers de citoyens de la ville balnéaire de Saïdia, à l’instar des autres villes du Royaume, ont envahi les rues pour célébrer ce succès retentissant et la qualification historique des Lions pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

​Les supporters passionnés ont exprimé leur immense joie face à la performance étincelante des Lions et à cette victoire amplement méritée contre le Canada. Les chants des supporters ont résonné haut et fort dans toute la ville frontalière de Saïdia, saluant les joueurs et le sélectionneur Mohamed Ouahbi tout en reprenant en chœur les slogans de fierté «Dima Maghrib!» et «Dima Oussoud!».

​Le public de la cité balnéaire a pourtant vécu de longues minutes de tension et de suspense, particulièrement durant la première mi-temps où l’équipe canadienne a rivalisé d’égal à égal avec les Lions, lors d’une confrontation marquée par des interventions physiques rugueuses envers les stars de la sélection nationale. Cependant, la seconde période a apporté la grande délivrance, portée par la prestation remarquable des coéquipiers de Hakimi. Ces derniers ont ainsi offert au Maroc un billet historique pour les quarts de finale, donnant rendez-vous jeudi prochain au vainqueur du match opposant la France au Paraguay.

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​Cette vague de fierté a rapidement gagné les villes voisines, faisant vibrer l’ensemble de la région de l’Oriental. À Oujda, l’effervescence était tout aussi palpable au coup de sifflet final. «Nous félicitons chaleureusement l’équipe nationale. L’effort a été considérable, bravo pour ce match!», s’exclame un habitant de la ville. Une autre citoyenne partage cet enthousiasme débordant, l’esprit déjà tourné vers le prochain choc de la compétition: «Félicitations à l’équipe nationale qui a gagné 3-0. Vivement la victoire contre la France!»

​Au-delà de l’euphorie du score, les supporters retiennent surtout le sursaut tactique et mental des hommes de Ouahbi après la pause. «Félicitations à nous tous pour cette performance. Le Maroc a montré un tout autre visage en seconde mi-temps, avec un grand changement de rythme», analyse un autre habitant d’Oujda.

​Ce sentiment d’admiration est également partagé par la communauté étrangère installée dans la région. Un expatrié français résidant à Saïdia livre son impression à chaud, conquis par le scénario de la rencontre: «Le match contre le Canada était extraordinaire. En première mi-temps, ils avaient besoin d’être réveillés, mais après, ils se sont super bien rattrapés.»