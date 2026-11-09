Société

Marocains du monde: la demande de la carte des antécédents judiciaires désormais accessible à distance via E-Police

Le nouveau siège de la DGSN. (K.Sabbar/Le360)

Dés aujourd’hui, lundi 9 novembre, les Marocains résidant à l’étranger pourront demander leur extrait de fiche anthropométrique en ligne via la plateforme E-Police. La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) étend ainsi aux MRE un service numérique jusque-là réservé aux usagers résidant au Maroc.

Par La Rédaction
Le 09/11/2026 à 17h30

Nouvelle facilité administrative pour les Marocains résidant à l’étranger. La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) lance, à partir de ce lundi 9 novembre, un service numérique leur permettant de déposer à distance leurs demandes d’obtention de l’extrait de la fiche anthropométrique, également appelé carte des antécédents judiciaires, via le portail des services policiers E-Police.

Cette mesure vise à étendre aux membres de la communauté marocaine établie à l’étranger les facilités administratives déjà proposées aux citoyens résidant sur le territoire national. Jusqu’à présent, ce dispositif de demande dématérialisée n’était accessible qu’aux usagers établis au Maroc.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les MRE pourront désormais effectuer leurs demandes en ligne, suivre à distance les différentes étapes de traitement de leurs dossiers et s’assurer de la disponibilité de leurs documents avant leur retrait auprès de la représentation diplomatique ou consulaire choisie.

Pour garantir le déploiement du service dans l’ensemble des représentations diplomatiques marocaines à travers le monde, la DGSN a coordonné cette opération avec les services du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le dispositif concerne aussi bien les consulats et ambassades équipés de centres d’enregistrement des données d’identification relevant du système informatique de gestion des demandes de documents provenant de l’étranger (SGDPE), que ceux qui ne disposent pas de cette infrastructure.

Pour ces dernières représentations, un mécanisme spécifique a été mis en place. Il prévoit l’envoi de notifications confirmant la réception des lots de cartes des antécédents judiciaires à une adresse électronique officielle dédiée par la DGSN. Les usagers pourront ainsi vérifier directement sur la plateforme E-Police si leurs documents sont prêts et disponibles auprès de la représentation diplomatique sélectionnée pour leur retrait.

En parallèle, la DGSN et le ministère des Affaires étrangères prévoient des opérations d’accompagnement et de sensibilisation au profit des agents chargés de la carte nationale d’identité électronique (CNIE) au sein des représentations diplomatiques et des centres consulaires. Ces formations porteront notamment sur les nouvelles fonctionnalités du service dématérialisé de demande de fiche anthropométrique, ainsi que sur le dispositif d’identité numérique.

Par La Rédaction
Le 09/11/2026 à 17h30
#DGSN#services à distance#E-Police#Marocains du monde#MRE

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