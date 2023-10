Maroc-Espagne: 11,6 millions d’euros pour la reconstruction des zones touchées par le séisme

De G à D: la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, la ministre espagnole de l'Économie et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, et Ricardo Díez-Hochleitner, ambassadeur d'Espagne au Maroc.

Dans le cadre des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), la première vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de l’Économie et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, et la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, ont convenu de mobiliser 11,6 millions d’euros du Programme de conversion de la dette pour financer des projets de reconstruction et de réhabilitation dans les zones les plus touchées par le séisme.





Today, I engaged in discussions in Marrakech with Spain's First Deputy Prime Minister and Minister for Economic Affairs and Digital Transformation, Mrs. @NadiaCalvino , alongside the Minister of Economy and Finance. (1/6) pic.twitter.com/lPvn5wACmU — رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) October 14, 2023

«Dans le cadre des relations exemplaires entre l’Espagne et le Maroc, et à la suite au tremblement de terre qui a touché la province d’Al Haouz, les deux pays confirment leur volonté de renforcer leur coopération basée sur le développement durable et social», indique un communiqué commun.

«Cette initiative s’inscrit dans la volonté du gouvernement espagnol d’exprimer sa solidarité avec la population de la province d’Al Haouz, en mobilisant une enveloppe de 11,6 millions d’euros dans le cadre du Programme de conversion de la dette, afin de contribuer à la reconstruction et à la réhabilitation des zones sinistrées», conclut la même source.