Séisme: l’opération d’octroi de la première tranche d’aides financières aux sinistrés bat son plein

Lancée le vendredi 6 octobre, l’opération d’octroi de la première tranche d’aides financières aux familles affectées par le séisme d’Al Haouz se déroule selon les plans prévus. L’initiative a pour objectif d’apporter un premier soutien aux ménages dont les habitations ont subi de sérieux dommages à la suite de la catastrophe survenue le 8 septembre.

Selon le programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction, ces aides urgentes, s’élevant pour chaque ménage à 2.500 dirhams par mois, sur une durée d’une année, sont destinées aux familles dont les habitations ont subi des dommages, que lesdites habitations soient partiellement ou totalement effondrées. L’opération d’octroi de cette première tranche, prévue jusqu’au 16 octobre, vient suite à la cinquième réunion du comité interministériel chargé du déploiement du programme.

Lire aussi : Séisme: les aides directes lancées, un budget total de 8 milliards de dirhams prévu

Supervisée par la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA), sous l’égide de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), l’initiative atteste de la rapidité et l’efficacité avec lesquelles les autorités ont réagi, puisque moins d’un mois après le séisme, cette réponse concrète a été mise en place pour assister les victimes.

Déploiement d’unités mobiles

Pour assurer la fluidité et l’efficacité de la distribution des aides, des unités mobiles et d’autres ressources techniques et logistiques ont été déployées. Ces unités visent en particulier les zones sinistrées éloignées, garantissant ainsi que chaque famille touchée puisse accéder aux aides. De plus, en collaboration avec des organismes de paiement agréés, plusieurs mécanismes sont mis à disposition, allant des points de retrait proches aux unités mobiles d’orientation, et même des canaux spécifiquement destinés à répondre aux préoccupations des bénéficiaires.

À noter que les familles n’ayant pas encore bénéficié de ces aides financières durant cette période auront la possibilité de présenter des doléances à ce sujet auprès des commissions provinciales concernées en vue de les examiner et de statuer à leur propos.