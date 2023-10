Au Parlement, le Roi appelle à continuer à aider les populations affectées par le séisme et à accélérer la reconstruction

À l’inauguration de la session d’automne de la 3ème année législative de la 11ème législature, ce vendredi au Parlement, le roi Mohammed VI a commencé son discours par un retour sur le terrible séisme qui a frappé notre pays le 8 septembre dernier.

Après les larmes et le chagrin, place à la reconstruction et à une nouvelle dynamique dans cette partie du Maroc. Et le Souverain y tient, comme il l’a répété lors des séances de travail qu’il avait eues avec les autorités concernées au lendemain du drame.

«Si tout tremblement de terre entraîne inéluctablement son lot de destruction, nous sommes animés par la ferme volonté d’agir pour reconstruire», a affirmé le Roi devant les élus de la Nation (députés et conseillers) réunis lors de cette séance plénière et en présence, au premier rang, des patrons de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, les deux institutions internationales qui tiennent actuellement leurs assemblées annuelles à Marrakech en signe de solidarité et de confiance avec le Royaume.

«Par conséquent, Nous insistons sur la nécessité de continuer d’apporter aide et assistance aux familles sinistrées, d’entreprendre avec célérité la mise à niveau et la reconstruction des zones touchées, de leur assurer les services de base», a poursuivi le Souverain, qui a loué l’extraordinaire élan de solidarité manifesté par les Marocains dans cette terrible épreuve.

«Nonobstant l’ampleur du désastre, le chagrin et la douleur ont fait place au réconfort et à la fierté de voir la sincérité et la spontanéité avec lesquelles tous les Marocains d’ici et d’ailleurs ainsi que les acteurs de la société civile ont manifesté de mille façons l’esprit d’entraide et de solidarité qui les anime à l’endroit de leurs compatriotes sinistrés», a affirmé le roi Mohammed VI.

Le Souverain, dès les premiers instants qui ont suivi le séisme du 8 septembre, a donné ses instructions pour n’épargner aucun effort pour venir au secours des populations sinistrées. Puis pour entamer, au plus vite, le gigantesque chantier de reconstruction et de mise à niveau.

Suivant ces directives, le gouvernement a légiféré dans un temps record pour la mise en place d’une agence chargée de superviser le programme de reconstruction et de mise à niveau. Ainsi et depuis le début de ce mois d’octobre, l’Agence pour le développement du Grand Atlas a une existence légale et les textes réglementaires y afférents ont été publiés au Bulletin officiel.

Son mandat couvre la période 2024-2028 et le financement des chantiers qu’elle chapeautera, estimé à 120 milliards de dirhams, sera assuré notamment grâce au Fonds spécial séisme mis en place sur directives du Roi.