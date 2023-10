Ce à quoi l’Agence de développement du Grand Atlas ressemblera

l’Agence de développement du Grand Atlas a pour mission de restaurer les zones touchées par le séisme du 8 septembre tout en préservant leur riche patrimoine et les modes de vie de leurs habitants.

C’est fait. Le décret-loi relatif à la création de l’Agence de développement du Grand Atlas a été publié au Bulletin officiel du 5 octobre, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère de développement des régions concernées. «Cette agence, qui agira sous le contrôle d’un conseil d’orientation stratégique présidé par le Chef du gouvernement, est appelée à jouer un rôle majeur dans la supervision de la reconstruction et de la mise à niveau des zones sinistrées. Elle s’est fixé des prérogatives et des missions bien définies, visant à restaurer ces régions tout en préservant leur patrimoine unique, leurs traditions et les modes de vie de leurs habitants», lit-on dans le quotidien Les Inspiration Eco du jeudi 12 octobre.

L’Agence de développement du Grand Atlas rassemble plusieurs départements ministériels, des entreprises et des établissements publics, formant ainsi une équipe diversifiée de compétences pour mener à bien cette mission. Elle sera chargée de réaliser l’ensemble des composantes et des projets du programme de reconstruction, mettant l’accent sur la construction parasismique et l’aspect environnemental.

«La reconstruction ne se limite pas uniquement à la restauration des infrastructures endommagées, mais également à réaliser des projets de développement social et économique dans les zones ciblées, contribuant ainsi à la revitalisation complète de ces régions. En parallèle, l’agence assurera le suivi de la réalisation du programme, préparant un bilan détaillé des réalisations, surveillant le niveau de progression de la mise en œuvre des projets, l’avancement des travaux, le respect des dépenses et les performances», souligne le quotidien.

L’évaluation de l’impact des projets réalisés sera effectuée à l’aide d’indicateurs de mesure de l’efficacité des performances, permettant ainsi d’ajuster et d’améliorer constamment les initiatives entreprises.

Un contrat-programme sera établi entre l’État et l’agence. Le siège central de l’Agence de développement du Grand Atlas sera situé dans la province d’Al Haouz, mais des antennes pourraient être créées dans les provinces affectées par le séisme. Ce qui permettra une coordination plus étroite avec les communautés locales, facilitant ainsi la mise en œuvre des projets.

L’Agence de développement du Grand Atlas dispose de pouvoirs étendus, accordés par le législateur, pour gérer efficacement les projets de reconstruction et de mise à niveau des zones sinistrées. Ces pouvoirs incluent la possibilité de prendre des mesures d’expropriation pour utilité publique, ainsi que d’effectuer des occupations temporaires de biens publics ou privés lorsque cela est nécessaire pour le bien-être commun.