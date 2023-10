Séisme: voici le dispositif mis en place par l’OFPPT à Tahannaout

À Tahannaout, l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail a déployé un village de formation professionnelle. Celui-ci comprend six unités mobiles de formation dédiées aux métiers de l’électricité d’installation, la réparation des véhicules automobiles, l’électricité de bâtiment et la menuiserie aluminium qui sont inscrits dans la carte de formation du Centre de qualification professionnelle de la région, indique un communiqué de l’OFPPT.

Dans le souci d’innover et de renforcer les compétences des stagiaires, l’OFPPT a également introduit deux nouvelles formations qualifiantes. Ces formations concernent l’Installation des systèmes photovoltaïques et le pompage solaire. De plus, une attention particulière a été portée sur le renforcement des compétences comportementales, numériques et linguistiques, afin de maximiser l’employabilité des apprenants.

En plus de ces formations, un Centre d’orientation professionnelle modulaire a été créé pour guider et accompagner les jeunes stagiaires dans l’élaboration de leurs projets professionnels. L’OFPPT ne s’arrête pas là dans ses efforts pour soutenir les victimes du séisme. Des cellules d’écoute ont été instaurées dans ses établissements, animées par des conseillers en orientation et des stagiaires volontaires.

Ces cellules visent à offrir un soutien aux stagiaires originaires des provinces touchées par le séisme. Et en partenariat avec la Fondation Mohamed V pour la solidarité, l’OFPPT a également mobilisé plus de 20 conseillers en orientation pour offrir un soutien psychologique aux familles en deuil.