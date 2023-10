Chambre des représentants: la première séance des questions orales sera consacrée à la gestion post-séisme

Le séisme qui a touché la région d’Al Haouz n’a pas seulement laissé des fissures dans les murs et les routes. Il a aussi éveillé un besoin impératif d’actions rapides et coordonnées. C’est dans ce cadre que la Chambre des représentants a réservé sa première séance des questions orales, qui aura lieu le lundi 16 octobre à 15h00, aux mesures adoptées et prochainement envisagées pour faire face aux retombées de la catastrophe.

Selon le programme mis en ligne par la Chambre des représentants, Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’eau, sera le premier à prendre la parole. Les préoccupations des élus porteront essentiellement sur la capacité du ministère à assurer l’approvisionnement en eau des régions touchées. Des questions sur le désenclavement des zones sinistrées et sur la réhabilitation des infrastructures routières seront également au centre des discussions.

Chakib Benmoussa, à la tête de l’Éducation nationale, sera à son tour interpellé. Les députés s’intéressent particulièrement au programme de son ministère face aux répercussions du séisme sur les établissements scolaires. Ils chercheront à comprendre comment ce département envisage la continuité pédagogique dans les zones sinistrées, et à s’enquérir de l’impact du tremblement de terre sur le parcours scolaire des élèves.

Lire aussi : Séisme: l’opération d’octroi de la première tranche d’aides financières aux sinistrés bat son plein

Pour sa part, Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, devra éclairer les élus de la Chambre des représentants sur le plan de son département pour remettre sur pied le secteur de la santé dans les régions sinistrées. Une attention particulière sera accordée aux retombées psychologiques du séisme et à la disponibilité des soins et médicaments dans ces localités.

Aawatif Hayar, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, devra apporter des clarifications sur la stratégie de réhabilitation des centres d’assistance sociale et comment ces derniers seront davantage sollicités pour apporter le soutien nécessaire aux sinistrés. La prise en charge des groupes les plus vulnérables et l’accompagnement psychologique des victimes seront aussi évoquées par les députés.

Enfin, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des compétences, Younes Sekkouri, devra présenter une vision claire pour stimuler l’économie post-séisme. Les élus attendent avec impatience des détails sur les initiatives visant à dynamiser l’activité économique locale et accompagner les étudiants en formation professionnelle dans cette période difficile.