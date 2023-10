La majorité gouvernementale va amender son programme, voici pourquoi

Les leaders des trois partis politiques du Rassemblement national des indépendants (RNI), de l’Istiqlal (PI) et du Parti authenticité et modernité (PAM), formant la majorité gouvernementale, tiendront une réunion dans les prochains jours en vue de revoir le programme gouvernemental.

Pour ce faire, «les leaders des trois partis politiques mettront en place une commission technique, composée d’experts qui présenteront des propositions d’amendement du programme gouvernemental en tenant compte des nouveaux enjeux de la conjoncture».

D’après les sources du quotidien Assabah, qui se penche sur ce sujet dans son édition du week-end des 14 et 15 octobre, «le programme amendé devrait être validé par les leaders de la majorité avant la présentation du bilan gouvernemental devant les deux chambres du parlement».

Le nouveau programme, expliquent les sources du quotidien, prendra en compte «les défis de la reconstruction des régions secouées par le séisme avec une enveloppe budgétaire de pas moins de 120 milliards de dirhams et les enjeux de l’organisation de deux grandes manifestations sportives, à savoir la Coupe d’Afrique des nations 2025 et le mondial 2030». Et de souligner que le Maroc sera appelé dans ce sens à respecter ses engagements nationaux et internationaux.

Cependant, les mêmes sources, ajoute Assabah, estiment qu’il sera difficile pour le département de l’économie, des finances et du budget de faire de grands chamboulements dans le projet de loi de finances 2024. Alors que l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2025, indique le quotidien, est l’occasion de démontrer les capacités organisationnelles du Maroc afin de gagner le pari du mondial 2030.

L’organisation du mondial 2030, estiment les sources du quotidien, exige des responsables d’«être constamment à l’œuvre de 2024 jusqu’à 2029, en respectant les cahiers de charges, afin de concrétiser les grands projets qui nécessiteront des budgets colossaux». Autant dire, souligne le quotidien, que les défis à relever sont énormes et exigent de multiplier les efforts.