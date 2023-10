Ouverture du Parlement: les élus de la Nation réagissent au discours royal

Les élus de la Nation ont ainsi mis en relief les principales idées qui ont marqué le discours royale, notamment l’aspect des valeurs qui forgent la nation marocaine, en particulier le volet de la famille, ainsi que l’aide que les pouvoirs publics s’apprêtent à fournir aux couches les plus démunies sur la base du registre social unifié (RSU).

Les députés de la majorité, comme Youssef Cheri du Rassemblement national des indépendants (RNI), parti du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, ont applaudi le discours en estimant que les orientations du Roi vont constituer une feuille de route pour réaliser divers projets, notamment la réforme du Code de la famille, la couverture médicale, ainsi que la mise en œuvre du l’aide directe aux familles nécessiteuses. Ce système sera déployé sur la base des données du RSU, rappellent les observateurs.

Selon le chef du groupe parlementaire du Mouvement populaire (MP, opposition), Driss Sentissi, le roi Mohammed VI a annoncé dans son discours «le début de l’application de ce régime de soutien à partir de la fin de cette année» en élargissant les aides notamment «aux enfants, aux personnes en situation de handicap et aux vieillards».

La députée Nabila Mounib, secrétaire général du Parti socialiste unifié (PSU, opposition) s’est arrêtée sur le volet des «valeurs de la famille» que le Souverain a mis en exergue dans son discours, estimant que ces valeurs «doivent guider le débat sur la réforme du Code de la famille».

Selon les observateurs, l’évocation par le Souverain du concept des valeurs et l’importance que jouent celles-ci au sein de la cellule familiale «replace le débat sur le Code de la famille dans son contexte naturel», en mettant en exergue la «centralité de la famille dans le corps social». Ce débat, ont-ils ajouté, place désormais tout discours sur la femme, l’enfant, les relations conjugales ou tous les autres sujets associés à la Moudawana au centre de «cet horizon», celui de la famille et de la société marocaines.

Ce commentaire sur les valeurs, la famille et la réforme du Code de la famille est partagé par d’autres députés comme le socialiste Abderrahim Chahid de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et son confrère du Parti du progrès et du socialisme (PPS) Rachid Hammouni, tous les deux issus de l’opposition. «Nous saluons les orientations du Souverain en ce qui concerne les valeurs, la famille et le soutien aux nécessiteux», ont-ils déclaré.

Le chef du groupe parlementaire issu du Parti constitutionnel démocratique et social (PCDS, majorité), Chaoui Belaassal, a abondé dans le même sens que le député du PAM (majorité) Ahmed Brija, qui a rappelé les principales idées du discours royal.

Quant au conseiller parlementaire issu de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Abdelillah Hifdi, il a noté la place et le rôle qu’a accordés le discours royal à l’institution législative pour la mise en œuvre des différents chantiers et programmes à venir. Ainsi, le Roi, a rappelé celui qui est également vice-président de la Chambre des conseillers, a appelé le Parlement à «rester constamment vigilant et mobilisé afin de défendre les Causes de la Nation et ses intérêts supérieurs», en vertu des attributions que lui confère la Constitution.

Enfin, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a pour sa part exprimé sa satisfaction au sujet des diverses directives du Souverain contenues dans le discours prononcé ce vendredi devant les deux Chambres du Parlement.