Le roi Mohammed VI reçoit les patrons de la Banque mondiale et du FMI

L’audience s’est déroulée juste après le discours prononcé par le Souverain à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle année législative 2023-24, auquel les patrons des institutions de Bretton Woods ont été conviés.

La Banque mondiale et le FMI tiennent leurs assemblées annuelles à Marrakech, du 9 au 15 octobre. Un évènement de grande envergure qui réunit plus de douze mille participants, parmi lesquels figurent 190 délégations officielles dirigées par des ministres des finances et des gouverneurs de banques centrales.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a exprimé sa gratitude au roi Mohammed VI pour le chaleureux accueil réservé aux participants à ces Assemblées annuelles. «C’est un grand honneur d’être reçue par Sa Majesté le Roi. Cette audience Royale a été l’occasion d’exprimer notre gratitude au Souverain, au gouvernement et au peuple marocains pour leur chaleureux accueil lors de nos Assemblées», a indiqué Mme Georgieva dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience royale. Cette audience a été aussi une «opportunité pour manifester notre solidarité envers le Maroc, particulièrement après le tremblement de terre du 8 septembre dernier», a ajouté Mme Georgieva.

De son côté, le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a salué les efforts du Souverain pour la généralisation de la protection sociale ainsi que le leadership et l’engagement du Roi en faveur de la promotion des conditions de vie des Marocains. «Je salue les efforts de Sa Majesté le Roi pour la promotion de la protection sociale dans le Royaume», a indiqué M.Banga dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience

M. Banga s’est dit très honoré par cette audience Royale, exprimant son appréciation de l’hospitalité chaleureuse réservée par le Maroc aux participants aux Assemblées annuelles du Groupe de la BM et du FMI. Il a réitéré, à cette occasion, le soutien de la Banque mondiale au Maroc en cette période post-séisme.

Dans son discours, le Souverain a affirmé que «nous sommes animés par la ferme volonté d’agir pour reconstruire», suite à l’épouvantable séisme qui «a secoué notre pays, faisant des milliers de martyrs et de nombreux blessés pour le rétablissement desquels nous élevons de ferventes prières».

Dans ce sens, le Roi a insisté «sur la nécessité de continuer d’apporter aide et assistance aux familles sinistrées, d’entreprendre avec célérité la mise à niveau et la reconstruction des zones touchées, de leur assurer les services de base».

Aides directes

Par ailleurs, le Souverain a souligné avoir toujours «tenu à sanctuariser la famille, en mettant en chantier de grands projets et des réformes majeures en sa faveur», citant notamment le chantier de généralisation de la protection sociale «qui constitue, pour Nous, un pilier essentiel de notre modèle sociétal et de développement».

Le Roi a indiqué, dans ce cadre, qu’il sera procédé en fin d’année à l’opérationnalisation du programme d’aide sociale directe qui permettra de rehausser le niveau de vie des familles ciblées, de combattre la pauvreté et la précarité et, in fine, d’améliorer les indicateurs de développement social et humain.

Le Souverain a souligné avoir «orienté le gouvernement pour que ce programme soit mis en œuvre selon une vision globale et conformément aux dispositions de la loi-cadre relative à la protection sociale, approuvée par le Parlement».

Sa mise en œuvre, a insisté le Souverain, «doit être un modèle de réussite et devra, de ce fait, être adossée au système de ciblage du Registre Social Unifié (RSU) et tirer pleinement profit de l’efficacité des nouvelles technologies».