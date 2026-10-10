Lutte antiterroriste: un partisan de Daech arrêté à Tanger

Une équipe des Forces spéciales du Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Les services de la police judiciaire de la ville de Tanger ont réussi, vendredi 9 octobre, sur la base d’informations renseignées précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à interpeller un extrémiste affilié à l’organisation terroriste Daech, âgé de 22 ans.

Selon un communiqué du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), la perquisition effectuée dans le cadre de cette affaire a permis la saisie de manuscrits détaillant des modes opératoires criminels utilisés dans les cyberattaques, ainsi que d’équipements électroniques, dont un téléphone modifié et relié à des fils électriques.

Ont également été saisis du matériel composé d’un appareil et de fils de soudure, de batteries, de ruban adhésif, d’une quantité de clous, de disjoncteurs électriques, de lunettes de soudure, ainsi que des substances chimiques solides et liquides suspectées d’être utilisées dans la préparation et la fabrication d’explosifs, lesquelles seront soumises aux expertises techniques et scientifiques afin de déterminer leur composition et le motif de leur détention.

La même source a ajouté que les données préliminaires de l’enquête et du suivi indiquent que le suspect s’était engagé dans la préparation de projets terroristes dans le Royaume, après avoir effectué des premiers essais de fabrication d’engins explosifs.

Le mis en cause a été déféré devant le BCIJ et placé en garde à vue afin d’approfondir l’enquête menée sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme, dans le but de faire la lumière sur l’ensemble des projets terroristes dans lesquels il est soupçonné d’être impliqué et de déterminer l’étendue de ses ramifications potentielles à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc.