Société

Lutte antiterroriste: un partisan de Daech arrêté à M’diq

Une équipe des Forces spéciales du Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Un homme de 31 ans a été arrêté samedi matin à M’diq par le Bureau central d’investigations judiciaires. Soupçonné de préparer des attentats dans le cadre du «jihad individuel», il aurait acquis des compétences en matière de fabrication d’explosifs en vue de cibler des personnes et des installations stratégiques.

Par La Rédaction
Le 06/06/2026 à 13h50

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) a procédé, sur la base d’informations fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, ce samedi matin, à l’arrestation à M’diq d’un individu de 31 ans partisan de l’idéologie extrémiste prônée par l’organisation terroriste «Daech». Il est soupçonné d’être impliqué dans la préparation et l’organisation d’un projet terroriste visant à porter gravement atteinte à la sécurité des personnes et à l’ordre public.

Selon un communiqué du BCIJ, les investigations et recherches préliminaires, appuyées par des opérations de surveillance sécuritaire, ont établi que le mis en cause s’était activement engagé dans la préparation de projets terroristes dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler le «jihad individuel», en acquérant des compétences dans la fabrication d’explosifs, en vue d’exécuter des opérations ciblant la sécurité des personnes, l’ordre public et des installations stratégiques.

La même source a précisé que le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire conduite par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme, afin d’élucider l’ensemble des activités extrémistes qui lui sont reprochées et d’examiner ses liens éventuels avec diverses organisations terroristes, au Maroc et à l’étranger.

Par La Rédaction
Le 06/06/2026 à 13h50
#BCIJ#Lutte antiterroriste#M’diq#Daech

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