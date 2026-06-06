Lutte antiterroriste: un partisan de Daech arrêté à M’diq

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) a procédé, sur la base d’informations fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, ce samedi matin, à l’arrestation à M’diq d’un individu de 31 ans partisan de l’idéologie extrémiste prônée par l’organisation terroriste «Daech». Il est soupçonné d’être impliqué dans la préparation et l’organisation d’un projet terroriste visant à porter gravement atteinte à la sécurité des personnes et à l’ordre public.

Selon un communiqué du BCIJ, les investigations et recherches préliminaires, appuyées par des opérations de surveillance sécuritaire, ont établi que le mis en cause s’était activement engagé dans la préparation de projets terroristes dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler le «jihad individuel», en acquérant des compétences dans la fabrication d’explosifs, en vue d’exécuter des opérations ciblant la sécurité des personnes, l’ordre public et des installations stratégiques.

La même source a précisé que le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire conduite par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme, afin d’élucider l’ensemble des activités extrémistes qui lui sont reprochées et d’examiner ses liens éventuels avec diverses organisations terroristes, au Maroc et à l’étranger.